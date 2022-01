NBA News: Zach LaVine von den Chicago Bulls muss gegen Warriors früh verletzt raus

Kaum ein Team hat derzeit mehr Verletzungspech als die Chicago Bulls. Im Spitzenspiel gegen die Golden State Warriors verletzte sich schon in den ersten Minuten All-Star Zach LaVine. In Chicago hofft man, dass es nichts Schlimmes ist.

LaVine verletzte sich bereits in den ersten drei Minuten der Partie gegen die Golden State Warriors, welches letztlich deutlich verloren ging. Der All-Star verspürte Schmerzen im Knie, als er zu einem Rebound hochstieg und verließ in der Folge umgehend den Court - und kehrte auch nicht mehr zurück.

Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtete später, dass sich LaVine einer MRT-Untersuchung unterziehen wird. Es besteht aber die Hoffnung, dass sich der Bulls-Star nicht schwerer verletzt hat und womöglich bald wieder mitwirken kann. Der 26-Jährige konnte ohne fremde Hilfe in die Kabine gehen.

Woj nannte das frühe Aus gegen die Warriors eine "Vorsichtsmaßnahme", auch aufgrund der Verletzungsvergangenheit von LaVine. Der Wing riss sich bereits 2017 im linken Knie das Kreuzband und fiel in der Folge fast ein ganzes Kalenderjahr aus. Auch in den folgenden Jahren kämpfte LaVine immer wieder mit kleineren Verletzungen, für Chicago machte der Guard in vier Saison nie mehr als 63 Partien.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

LaVine wartet auch noch weiter auf sein Debüt in den Playoffs, in dieser Saison sieht es aber gut aus. Mit einer Bilanz von 27-13 grüßen die Bulls von der Spitze der Eastern Conference, LaVine legt dabei 25,6 Punkte und 4,9 Rebounds im Schnitt auf. Der 26-Jährige wird im Sommer zudem Free Agent, in dieser Saison kassiert LaVine 19,5 Millionen Dollar.