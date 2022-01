NBA News: Milwaukee Bucks werden DeMarcus Cousins wieder entlassen

Trotz einiger guter Leistungen hat DeMarcus Cousins keine Zukunft bei den Milwaukee Bucks. Dies bestätigte der General Manager Jon Horst am Mittwoch gegenüber ESPN.

Cousins hatte bei den Bucks einen ungarantierten Vertrag erhalten. Am kommenden Freitag ist die ligaweite Deadline, um solche Verträge für die ganze Saison zu garantieren, dies wird der amtierende Champion bei Cousins nicht tun. Stattdessen wollen die Bucks einen Kaderplatz freihalten, um sich alle Optionen offenzuhalten.

"Wir hätten diese schwierige Phase der Saison ohne ihn nicht so erfolgreich meistern können", sagte Horst über Cousins. "Am Ende des Tages haben wir die strategische Entscheidung getroffen, einen Kaderplatz offenzuhalten, aber es gibt nichts, was dagegen spricht, dass wir früher oder später nochmal zusammenarbeiten. Er war sehr gut für uns und wir hoffen, dass wir ihm auch geholfen haben."

Cousins kam insgesamt 17mal für die Bucks zum Einsatz und sah vor allem als Ersatz für Brook Lopez recht viele Minuten. Der 31-Jährige kam auf knapp 9 Punkte und 6 Rebounds im Schnitt und kann sich als Free Agent nun einem anderen Team anschließen. Wie The Athletic berichtet, wird es einige Interessenten geben.