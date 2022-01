NBA: Auch ohne Ja Morant - Memphis Grizzlies feiern souveränen Sieg bei den L.A. Clippers

Die Memphis Grizzlies haben ihr Gastspiel bei den LA Clippers am späten Samstagabend deutscher Zeit souverän mit 123:108 gewonnen. Dabei ließ sich das viertbeste Team der Western Conference auch vom Ausfall von Point Guard Ja Morant nicht beeindrucken.

L.A. Clippers (19-21) - Memphis Grizzlies (27-14) 108:123 (BOXSCORE)

Mit Oberschenkelproblemen musste Morant passen - bereits das 13. Spiel in der laufenden Saison, bei dem der 22-Jährige zusehen musste. Ohne ihn erwischten die Gäste auch einen schwächeren Start und lagen nach dem ersten Viertel mit 28:36 zurück.

Dann aber drehte das Team, angeführt von Jaren Jackson Jr. (26 Punkte, 8 Rebounds, 5 Blocks, 3 Steals) und Desmond Bane (23 Punkte, 7 Rebounds) auf und ließ den Clips im zweiten Viertel keine Chance: 38:20 gewannen die Grizzlies diese zwölf Minuten und führten zur Pause so mit 10 Punkten.

Diesen Vorsprung brachten die Grizzlies souverän ins Ziel, im vierten Viertel wuchs die Führung zeitweise auf 20 Punkte an. Bezeichnend: Auch ohne Morant gab es im Ball Handling keine Probleme, nur 8 Turnover standen am Ende auf dem Boxscore-Zettel.

Die Clippers wurden von Marcus Morris Sr. angeführt (29 Punkte, 8 Rebounds), waren am Ende aber in allen Statistiken ein Stückchen schlechter. Bei den Hausherren fielen nur 41,1 Prozent aller Würfe aus dem Feld, zudem ließ man gleich 15 Offensiv-Rebounds zu. Isaiah Hartenstein fehlte weiterhin verletzt.

Für die Grizzlies war es der achte Sieg in Folge. In der Western Conference hat man den vierten Platz derzeit zementiert, wenn es so weitergeht, sind aber auch die Utah Jazz (28-11) bald in Reichweite. Die Clippers dagegen befinden sich mittendrin im Kampf um die Playoff-Plätze, derzeit riecht es aber nach Play-In-Turnier.