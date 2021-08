NBA News: Isaac Bonga unterschreibt bei den Toronto Raptors

Free Agent Isaac Bonga hat bei den Toronto Raptors einen neuen Vertrag unterschrieben. Das gab die Franchise in der Nacht auf Donnerstag offiziell bekannt. Der 21-Jährige wird offenbar die Chance erhalten, sich im Training Camp zu beweisen.

Die genauen Vertragsdetails wurden von offizieller Seite noch nicht vermeldet, laut Blake Murphy von The Athletic handelt es sich bei dem Kontrakt des Deutschen aber um einen teilweise garantierten Camp-Deal.

Bonga wird somit im Training Camp der Kanadier um einen finalen Platz im 15-Mann-Kader für die reguläre Saison kämpfen müssen. Inklusive Zweitrundenpick Dalano Banton steht der Raptors-Kader derzeit bei 18 Mann. Im Training Camp darf der Kader bis zu 20 Spieler umfassen.

Der deutsche Nationalspieler spielte in den vergangenen beiden Jahren für die Washington Wizards. Nachdem das Team jedoch ein Qualifying Offer zurückzog, wurde er zum Unrestricted Free Agent.

In seinen zwei Jahren in der US-amerikanischen Hauptstadt legte er im Schnitt 3,8 Punkte und 2,7 Rebounds in 15,9 Minuten Einsatzzeit auf. Zuvor war Bonga ein Jahr lang bei den Los Angeles Lakers aktiv, die ihn sich im Draft 2018 in der zweiten Runde an Position 39 schnappten. In L.A. kam er in seiner Rookies-Saison allerdings nur zu Kurzeinsätzen.

Mit einer Größe von 2,03 Meter und einer Spannweite von 2,13 Meter passt er zu den weiteren langen, vielseitigen Verteidigern im Raptors-Kader. Die Defense ist die große Stärke Bongas, doch offensiv muss er sich noch verbessern. Vergangene Saison versenkte er nur 37 Prozent seiner Würfe und 27,7 Prozent von Downtown.