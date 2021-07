NBA Gerüchte: Arbeiten die Los Angeles Lakers an einer Rückholaktion von Lonzo Ball?

Lonzo Ball wird in diesem Sommer Restricted Free Agent. Die New Orleans Pelicans halten sich wegen ihres Point Guards weiter bedeckt. Die Los Angeles Lakers denken wohl an eine Rückholaktion.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, werden die Pelicans ein "signifikantes Offer Sheet" für Ball eher nicht matchen. Als Restricted Free Agent hätte New Orleans die Möglichkeit, bei jedem Angebot eines anderen Teams für Ball gleichzuziehen und den Point Guard zu behalten.

Was nun als "signifikant" angesehen werden kann, ist unklar, Insider gehen aber davon aus, dass Ball um die 20 Millionen Dollar jährlich bekommen könnte. Laut Charania sind unter anderem die Chicago Bulls und die L.A. Clippers mögliche Destinationen für den 23-Jährigen, der vor zwei Jahren im Zuge des Trades von Anthony Davis zu den Los Angeles Lakers in den Big Easy wechselte.

Jene Lakers könnten Ball aber nun wieder zurückholen. Marc Stein (früher New York Times) schrieb in seinem Newsletter, dass der Champion von 2020 einen Spielmacher sucht, damit LeBron James und Anthony Davis in der Zukunft vermehrt die Vier und die Fünf bekleiden können. Ein Kandidat für diesen Job soll Ball sein, welchen die Lakers 2017 mit dem zweiten Pick drafteten.

Um das zu schaffen, gibt es jedoch mehrere Hürden zu überwinden. Zum einen können die Pelicans jedes Angebot mitgehen, zum anderen haben die Lakers keinen Cap Space, um Ball ein Angebot zu machen. Deswegen wäre nur ein Sign-and-Trade-Deal möglich, in welchen zum Beispiel Kyle Kuzma oder Kentavious Caldwell-Pope involviert werden könnten.

Ball legte in der Saison 2020/21 einen Karrierebestwert von 14,6 Punkten auf, dazu traf er 37,8 Prozent von der Dreierlinie und verbuchte zudem 5,7 Assists und 4,8 Rebounds im Schnitt.