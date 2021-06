NBA News: Chauncey Billups wird neuer Head Coach der Portland Trail Blazers

Die Portland Trail Blazers sind bei ihrer Suche nach einem neuen Coach wohl fündig geworden. Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Clippers-Assistent Chauncey Billups ab der kommenden Saison die Geschicke in Portland leiten.

Die Blazers boten dem früheren Finals-MVP der Detroit Pistons den Job am Freitagabend an, nun wird noch über Details wie die Länge des Vertrags gehandelt. Shams Charania (The Athletic) lehnte sich bereits so weit aus dem Fenster, um zu berichten, dass Billups das Angebot annehmen wird.

Gemäß Adrian Wojnarowski (ESPN) war auch Superstar Damian Lillard bei der Suche nach einem neuen Coach beteiligt, der Point Guard pflegt ein gutes Verhältnis zum 44-Jährigen, der nun erstmals eine Chance als Head Coach bekommt. Viel Erfahrung hat Billups nicht, erst seit der laufenden Saison agiert Billups als Assistent von Ty Lue bei den Clippers, zuvor war er bei den Kaliforniern als TV-Experte angestellt.

Zuvor hatte Terry Stotts über neun Jahre die Geschicke in Oregon geleitet, achtmal in Folge wurden die Playoffs erreicht. Mit Ausnahme der Saison 2018/19, als Portland bis in die Conference Finals vorstieß, war jedoch seit 2016 immer in der ersten Runde Schluss.

Nun darf sich Billups versuchen, "Mr. Big Shot" war eine von drei Alternativen für die Blazers. Neben dem früheren Spielmacher sprach Portland auch noch mit Mike D'Antoni (Assistant Coach Nets) und Becky Hammon (Assistant Coach Spurs). Für Hammon hatte sich wohl vor allem Besitzerin Jody Allen stark gemacht, am Ende entschieden sich die Blazers aber dagegen, erstmals in der NBA-Geschichte eine Frau zum Head Coach zu machen.