NBA, Dallas Mavericks: Kristaps Porzingis ohne Angst vor L.A. Clippers

Wie schon im Vorjahr treffen die Dallas Mavericks in der ersten Playoff-Runde auf die L.A. Clippers. Kristaps Porzingis hat keine Angst vor dem Matchup und sieht in Dallas durchaus ein gefährliches Team.

"Wir sind ein gefährliches Team und daran glauben wir auch", sagte Porzingis auf seiner Pressekonferenz im Vorfeld der Serie gegen die L.A Clippers. "Wir haben viele Werfer und alles, was wir brauchen. Das Einzige, was uns im Moment fehlt, ist die Erfahrung." Für viele Akteure der Mavs war die Serie aus dem Vorjahr der bisher einzige Geschmack der Playoffs, nun kommt es zum Rematch.

"Es war gut, dass wir da mal unsere Grenzen aufgezeigt bekommen haben und nun wollen wir einen Schritt nach vorne machen in dieser Serie", führte der Lette weiter aus. Die Mavericks unterlagen in der Bubble mit 2-4, mussten aber in den letzten drei Spielen auf Porzingis verzichten, der sich schon in Spiel 1 am Meniskus verletzte.

Das Einhorn spielte damals in Disney World seinen womöglich besten Basketball seiner Karriere und legte in der Bubble im Schnitt 30,5 Punkte und 9,5 Rebounds auf. Gegen die Clippers wurde Porzingis in Spiel 1 etwas umstritten disqualifiziert, in Spiel 3 legte Porzingis 34 Punkte und 13 Rebounds auf.

In dieser Spielzeit lief es nach der Meniskus-Operation noch nicht wie gewünscht für den Big Man. 20,1 Zähler und 8,9 Rebounds im Schnitt sehen zwar auf dem Papier ordentlich aus, doch vor allem am hinteren Ende des Feldes zeigte Porzingis ungewohnte Schwächen. Trotzdem reichte es für die Mavs für den fünften Platz im Westen und damit für ein erneutes Wiedersehen in den Playoffs mit den L.A. Clippers.

Clippers vs. Mavs: Die Serie im Überblick