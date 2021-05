Corona-Protokoll: Dennis Schröder fehlt Los Angeles Lakers im Regular-Season-Endspurt

Dennis Schröder könnte den Los Angeles Lakers wegen seiner erneuten Aufnahme in das Corona-Protokoll der NBA bis zum Ende der Regular Season fehlen. Nach Informationen des Portals The Athletic steht der 27-Jährige zehn bis 14 Tage nicht zur Verfügung. Das letzte Spiel der Lakers vor dem Beginn der Playoffs findet am 16. Mai statt.

Damit ist genau das eingetreten, was der Braunschweiger unbedingt vermeiden wollte. Denn nachdem der Point Guard wegen einer Quarantäne mehrere Spiele nicht einsetzbar gewesen war, erklärte er, dass er das "nicht noch einmal machen" könne. "Wenn das jetzt passieren würde, dann würde ich eine Series komplett aussetzen. Das könnte ich mit mir selber nicht ausmachen", so Schröder. Auf die Chance zur Corona-Impfung hatte er bis zum Zeitpunkt der Aussagen verzichtet.

Ohne Schröder, der seit Sonntag im Protokoll ist, kassierte der NBA-Champion aus L.A. die dritte Niederlage in Serie. Die Lakers unterlagen den Toronto Raptors mit 114:121 und mussten erneut einen Rückschlag im Kampf um die Playoffs hinnehmen. Die Lakers warten seit der Rückkehr von LeBron James und Anthony Davis weiter auf einen Sieg.

L.A. ist im Westen nur Sechster, rutschen die Lakers eine Position ab, müssen sie über den Umweg des Play-in-Tournaments um ihren Playoff-Platz kämpfen. "Wer sich diese Scheiße ausgedacht hat, muss gefeuert werden", sagte James am Sonntag zum Modus.