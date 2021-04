NBA, Hawks vs. Bulls: Trae Young gewinnt packendes Duell gegen Rekordjäger Zach LaVine

Die Atlanta Hawks haben ein packendes Duell gegen die Chicago Bulls gewonnen. Beim 120:108-Sieg der Hawks macht zunächst Zach LaVine das Spiel seines Lebens, in der zweiten Hälfte übernimmt dann jedoch zunehmend Trae Young.

Atlanta Hawks (28-25) - Chicago Bulls (22-29) 120:108 (BOXSCORE)

LaVine stellte einen neuen Saisonbestwert auf und schenkte den Hawks satte 50 Punkte ein (18/31 FG, 7/12 3FG, 8 Rebounds, 5 Assists). Der Löwenanteil davon kam allerdings vor der Halbzeitpause - 39 Punkte erzielte LaVine in den ersten beiden Vierteln. Mehr hatte zuletzt Klay Thompson (40) im Jahr 2016 aufgelegt.

Zufrieden war der 28-Jährige im Anschluss aber nicht: "Das ist scheiße. Ich hätte viel lieber gewonnen", sagte LaVine, der als fünfter Spieler der Bulls-Geschichte mindestens 50 Punkte in einem Spiel erreicht hatte. Angesprochen auf Rekordhalter Michael Jordan (38 Spiele) sagte der Shooting Guard: "Der Typ ist ein Geist. Ein Mythos."

In der zweiten Hälfte kamen die Hawks besser mit LaVine und seinem Team klar. Nikola Vucevic legte zwar noch ein Double-Double auf (25, 10 Rebounds) und Coby White kam auf immerhin 11 Punkte von der Bank, doch am zweiten Tag eines Back-to-Backs ging den Gästen am Ende ein wenig die Puste aus. Auch Daniel Theis spielte nicht so stark auf wie am Vortag (4 Punkte, 3 Rebounds). So wurde es nichts mit dem vierten Sieg in Serie, was allerdings auch mit starken Hawks zu tun hatte.

Vor allem drei Akteure drehten das Spiel in der zweiten Halbzeit. Trae Young nahm das Duell mit LaVine bereitwillig an (42 Punkte, 15/25 FG, 8 Rebounds, 9 Assists) und hatte in Clint Capela (22 Punkte, 10 Rebounds, 2 Blocks) und Danilo Gallinari (20 Punkte von der Bank) tatkräftige Unterstützung. Die Hawks trafen zwar nur 7/27 Dreiern, dominierten dafür aber in Korbnähe. In der zweiten Halbzeit erlaubten sie den Bulls bloß noch 42 Punkte.

Danilo Gallinari dominiert im Schlussviertel

LaVine startete mit offenem Visier in die Partie und war vor allem im zweiten Viertel zeitweise überhaupt nicht mehr zu stoppen. Der Shooting Guard erzielte unter anderem 25 Punkte seines Teams am Stück und beendete die erste Halbzeit mit 39 Punkten, dem Saisonrekord für alle NBA-Spieler in der laufenden Saison. Sowohl via Drive als auch von der Dreierlinie war der All-Star nicht zu stoppen und führte Chicago so zu einer 13-Punkte-Halbzeitführung.

Im dritten Viertel stellten die Hawks jedoch um. LaVine wurde nun konsequenter geblitzt, woraufhin dieser es nicht erzwang, sondern den Ball immer wieder abgab. LaVine erzielte so nur 5 Punkte im Durchgang, den restlichen Bulls fehlte ohne ihn ein wenig der Punch, weshalb es im gesamten Viertel nur 18 Punkte von ihnen gab. Atlanta konnte das Spiel vor allem dank Young (15 im Viertel) phasenweise drehen und führte vor dem letzten Viertel wieder mit 2.

Im letzten Viertel wollte LaVine wieder aggressiver auftreten und zu Beginn schienen die Bulls tatsächlich wieder die Kontrolle zu übernehmen. Doch am Ende ging dem Team und seinem Topscorer scheinbar die Kraft aus, mehrfach wurde LaVine entweder geblockt oder verlor den Ball. Bei Young lief es besser - nach feinem Pass auf Gallinari stellte der Italiener per Dreier auf +10, knapp eine Minute vor Schluss. Gallo erzielte im letzten Viertel 15 Punkte und brachte so den Sieg nach Hause.