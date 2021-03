NBA: P.J. Tucker will Trade zu Contender und wird nicht mehr für die Houston Rockets spielen

Die Zeichen stehen bei P.J. Tucker und den Houston Rockets auf Trennung. Der Veteran ist wohl frustriert, dass er noch immer nicht zu einem Contender getradet wurde. Von nun an wird der frühere Bamberger nicht mehr eingesetzt werden.

Bei der 105:125-Niederlage der Rockets in Sacramento kam Tucker bereits nicht mehr zum Einsatz, obwohl er einsatzbereit gewesen wäre. "Er sagte mir, dass er nicht spielen wolle und wir haben uns dann beraten und sind zu dem Schluss gekommen, dass dies eine gute Idee ist", sagte Rockets-Coach Stephen Silas nach der Partie.

"Wir werden versuchen, eine Lösung zu finden, die für beide Seiten zufriedenstellend ist. Ich dachte eigentlich, dass er heute spielen wird, aber das tat er dann nicht. Das ist irgendwie schon enttäuschend." Tucker wird von nun an nicht mehr beim Team weilen und hoffen, dass die Rockets bis zur Trade Deadline in knapp zwei Wochen einen passenden Deal für den Forward finden.

Schon seit dem Trade von James Harden zu den Brooklyn Nets gibt es Gerüchte um einen möglichen Tucker-Trade, zu Stande kam bisher aber nichts. DIe Liste an Interessenten soll nicht zu knapp sein - Milwaukee, die Lakers, Miami und Brooklyn sollen laut ESPN alle ihr Interesse hinterlegt haben. Das sei der Umstand, welcher Tucker frustrieren soll.

Der Ex-Bamberger reiste sogar noch mit dem Team nach Sacramento und wärmte sich vor dem Spiel auf, doch war dann nicht mehr in Spielkleidung zu sehen. Im Boxscore wurde Tucker sogar als "active" gelistet.

Der 35-Jährige hat in Houston noch einen Vertrag bis zum Saisonende und steht mit rund 7 Millionen Dollar in den Büchern. Wirklich überzeugen konnte Tucker in dieser Spielzeit nicht. 4,4 Punkte, 36,6 Prozent aus dem Feld und 31,4 Prozent von der Dreierlinie alles Karriere-Tiefstwerte für den kleinen bulligen Big Man.