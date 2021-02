NBA: Luka Doncic vergibt offenen Dreier zum Ausgleich nach Lillard-Stepback, Mavericks-Comeback gegen Blazers bleibt ungekrönt

Die Portland Trail Blazers beendeten die Siegesserie der Dallas Mavericks (4) mit 121:118 und haben damit ihrerseits vier Spiele in Folge gewonnen. Mit einem starken Schlussabschnitt und einem überragenden Luka Doncic machten die Mavs das Spiel am Ende noch sehr eng, doch Doncic vergab den entscheidenden Wurf.

Dallas Mavericks (13-15) - Portland Trail Blazers (16-10) 118:121

Mit knapp vier Sekunden auf der Uhr und mit drei Punkten im Rückstand erhielt Doncic nach einem guten Spielzug aus dem Timeout einen weit offenen Dreier, der Ball ging jedoch vom Ring ins Seitenaus. Doncic war vor Frust kurz davor sein Trikot zu zerreißen, sein überragendes Spiel (44 Zähler, 14/20 FG, 7 Rebounds, 9 Assists) endete nicht mit einem Sieg. Zuvor machte er eines seiner besten Spiele der Saison von der Dreierlinie, fünf seiner acht Versuche waren erfolgreich.

Damian Lillard wurde phasenweise gut von den Mavericks kontrolliert (12/26 FG), traf jedoch die wichtigen Würfe in der Schlussphase und kam auf ein Double-Double (34, 11 Assists) bei 5/11 Dreiern. Portland versenkte insgesamt 18 seiner 40 Distanzwürfe (45 Prozent) und 45 von 85 aus dem Feld (52,9 Prozent), Dallas startete extrem schlecht von Downtown (insgesamt 14/41, 34,1 Prozent).

Die Mavericks hatten zudem Probleme unter dem eigenen Korb und konnten Enes Kanter (14, 6/7 FG), Derrick Jones Jr (6, 4) und Harry Giles III (5, 3 Offensivrebounds) oft nur mit Fouls vom Brett halten. Weder Kristaps Porzingis (18, 5/9 FG, 8 Rebounds) noch Maxi Kleber (8, 2/6 3P, 6 Rebounds) machten eine gute Figur als Ringverteidiger.

Kleber hatte nach seiner Corona-Infektion zugegeben, dass er sich noch etwas langsamer als zuvor fühlt, was Carmelo Anthony mit einem Drive an der Baseline gegen Kleber ausnutzte und zum krachenden Dunk durchkam.

Mavericks starten eiskalt aus der Distanz

Die Mavericks profitierten anders als beim Sieg gegen die Pelicans am Freitag nicht von einem heißen Start und vergaben ihre ersten acht Dreier, wodurch Portland (6/11 3P) das erste Viertel mit 32:23 gewann. So viele Versuche ohne Treffer hatte Dallas in einem Anfangsabschnitt zuletzt im Jahr 2008. Die Reservisten Portlands entschieden das Duell mit der Mavs-Bank zu Beginn klar für sich (15:2).

Kleber traf zu Beginn des zweiten Abschnitts den ersten Dreier der Gastgeber beim zehnten Versuch, Dallas konnte Mitte des Viertels trotz der weiterhin schlechten Quote (3/17) zum 42:42 ausgleichen, weil Portland sich bereits 8 Turnover geleistet hatte.

Doncic wurde zum Ende der ersten Halbzeit hart von Derrick Jones Jr. im Gesicht getroffen, schüttelte das Flagrant Foul erster Art jedoch ab, das Spiel hatte insgesamt einen hitzigen Charakter. Enes Kanter und Dorian Finney-Smith waren bereits im ersten Viertel aneinandergeraten und genau wie Damian Lillard später mit einem Technischen Foul verwarnt worden. Doncic ließ sich nichts anmerken und nagelte zwei Dreier zur 61:58-Halbzeitführung durch die Reuse.

Dame trifft - Luka vergibt Chance zum Ausgleich

Mitte des dritten Viertels setzte Portland sich mit einem 18:3-Run auf 81:72 ab und blieb das ganze Viertel über heiß. Lillard beendete den besten Scoring-Abschnitt der Blazers in dieser Spielzeit (45:30) mit einem Stepbackdreier zum 103:91, kurz zuvor hatte er Doncic sein viertes Foul angehängt.

Portland brach offensiv im Schlussabschnitt jedoch total ein und erzielte nur neun Punkte in den ersten zehn Minuten, wodurch die Mavericks mit zwei Freiwürfen von Doncic nach Lillards fünftem Foul auf -1 verkürzten. Dame beendete den 12:0-Lauf der Mavericks anschließend mit einem Layup, und antwortete nach einem Dreier von Finney-Smith (14, 4/7 3P) mit einem Stepbackdreier zum 119:116.

Doncic verkürzte anschließend mit einem Layup woraufhin Anthony von den Mavs gedoppelt wurde aber Jones Jr. unter dem Korb für einfache Punkte fand. Nach Doncics Fehlwurf foulte Dallas mit 2,6 Sekunden zu spielen nicht mehr.