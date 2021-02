NBA: Luka Doncic mit der Sirene! Dallas Mavericks schlagen auch Boston Celtics

Luka Doncic hat den Dallas Mavericks den achten Sieg im neunten Spiel beschert. In einer spannenden und hart umkämpften Partie gegen die Boston Celtics versenkte der Slownene den Gamewinner mit 0,1 Sekunden auf der Uhr, durch welchen die Mavs mit 110:107 (BOXSCORE) gewannen.

Dallas Mavericks (15-15) - Boston Celtics (15-16) 110:107 (BOXSCORE)

Schon rund 20 Sekunden zuvor hatte der Slowene die Mavs mit einem weiteren schweren Stepback-Dreier über Daniel Theis mit zwei Punkten in Führung gebracht, bevor Jaylen Brown durch einen Drive die Weichen auf Verlängerung gestellt hatte. Doch Boston hatte nicht die Rechnung mit Doncic gemacht, der einfach nach vorne dribbelte und seinen zweiten Crunchtime-Stepback-Dreier durch die Reuse schweißte.

Der 21-Jährige beendete die Partie mit 31 Punkten (11/23 FG, 6/8 Dreier), 10 Rebounds und 8 Asists, doch wie schon am Vortag gegen Memphis wurde das Scoring auf mehrere Schultern verteilt. Neben Doncic hatten auch Josh Richardson (16), Jalen Brunson (22, 5/7 Dreier), Tim Hardaway Jr. (14) und auch Boban Marjanovic (10, 8 Rebounds) gute Phasen.

Boston war hingegen lange enorm abhängig von Jayson Tatum (28, 10/23 FG) und Jaylen Brown (29, 12/20 FG), wobei Ersterer auch defensiv überzeugen konnte. Kemba Walker taute erst im Schlussabschnitt mit 14 seiner 21 Zähler (8/19 FG) auf. Daniel Theis machte hinten seine Sache gut und kam in 26 Minuten auf 2 Punkte (1/4 FG), 3 Rebounds und 2 Blocks.

Dallas und Boston liefern sich hart umkämpfte Partie

Dallas musste wie so schon am Tag zuvor gegen Memphis auf Kristaps Porzingis (Rücken) verzichten, dazu fehlte auch Maxi Kleber, der sich gestern am Knöchel verletzte. Dafür begann James Johnson, der im ersten Viertel der zielstrebigste Spieler der Gastgeber war. Boston traf zunächst auf wenig Gegenwehr, gerade Tatum bekam, was immer er wollte.

Mitte des ersten Abschnitts stabilisierte sich Dallas. Coach Rick Carlisle brachte mal wieder Marjanovic, der sofort die Dynamik des Spiels änderte. Sein Zusammenspiel mit Doncic stellte die Celtics vor Schwierigkeiten, der Slowene schloss das Viertel schließlich mit einem schweren Runner ab, Dallas führte mit 34:31.

Es ging weiter hin und her, niemand konnte sich ein Polster verschaffen. Tim Hardaway Jr. setzte mit einem furiosen Dunk ein Ausrufezeichen, nahm danach aber schnell mit drei Fouls auf der Bank Platz. Boston doppelte Doncic nun aggressiver, Tatum blockte den Star der Mavs gleich zweifach. Der Celtics-Forward war mit 15 Zählern auch der beste Scorer der Gäste zur Pause, die Celtics führten knapp (56:55).

Jalen Brunson legt vor, Doncic sorgt für die Entscheidung

Die Celtics blieben ihrer Strategie treu und übten enormen Druck auf Doncic aus, was Dallas den Rhythmus nahm. Die Gastgeber konnten über fünf Minuten keine Punkte aufs Scoreboard bringen, allerdings verpassten es die Celtics, mehr als einen 7:0-Lauf herauszuspielen. Stattdessen hauchten wieder die Reservisten, namentlich Marjanovic, Hardaway und Brunson den Mavs Leben ein.

Mit Beginn des Schlussabschnitts hatte endlich auch Walker einige gute Momente, aber die Mavs ließen sich nicht abschütteln und erspielten sich nach einem entschlossenen Doncic-Drive Mitte des vierten Viertels sogar die bislang höchste Führung zwischen den beiden Teams (6). Diese wuchs weiter langsam an, weil Dallas schnell im Bonus war und die Gäste sich dumme Fouls leisteten.

Es war nun die Brunson-Show, der Reserve-Guard steuerte zu einem 17:6-Lauf 13 Zähler bei. Boston war aber noch nicht geschlagen, Walker (2x) und Tatum trafen drei Distanzwürfe am Stück, Kemba sogar einmal mit Foul, sodass die Celtics aus dem Nichts wieder auf einen Zähler dran waren. 37,6 Sekunden vor dem Ende war es dann soweit, nach einem Brown-Jumper waren die Gäste wieder vorne - doch dann folgte die Doncic-Gala, der Dallas doch noch den Sieg bescherte.