NBA-News: Free Agency beginnt am 20. November - Höhe des Salary Cap fix

Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA haben eine grundsätzliche Einigung über den Rahmen der Saison 2020/21 erzielt. Demnach soll die Free Agency rund einen Monat vor dem Start der Saison am 22. Dezember beginnen. Dies geht aus einer offiziellen Pressemitteilung der Liga hervor.

Nachdem die Spieler den Starttermin der neuen Spielzeit und eine 72-Spiele-Saison bereits vergangene Woche abgesegnet hatten, haben sich die beiden Seiten nun auch auf Anpassungen des Tarifvertrags sowie weitere wichtige Termine im NBA-Kalender geeinigt. Die Free Agency beginnt demnach am 20. November um 18 Uhr Eastern Time, also in der Nacht auf Samstag, den 21. November, um 0 Uhr deutscher Zeit. Ab dem 22. November dürfen die Verträge dann unterschrieben werden.

Der Salary Cap wird 109,1 Millionen Dollar und die Luxussteuergrenze 132,6 Millionen Dollar betragen und damit im Vergleich zur Vorsaison identisch bleiben - trotz der enormen Verluste der Liga aufgrund der Coronavirus-Pandemie und der Spannungen mit China. Gleichzeitig haben sich beide Parteien darauf geeinigt, dass die Gehaltsobergrenze mindestens drei und höchstens zehn Prozent pro Jahr ansteigen soll.

Beim Thema Escrow, also der Hinterlegung eines Teils der Spielergehälter in eine Treuhand, kam ein Kompromiss zustande. Normalerweise werden zehn Prozent eines jeden Spielergehalts von der Liga einbehalten, um am Ende der Saison mögliche Änderungen bei den Einnahmeerwartungen, was Auswirkungen auf die im CBA festgehaltene 50/50-Aufteilung der Gelder zwischen Spieler und Teambesitzer hätte, ausgleichen zu können.

Diese zehn Prozent sollen vorerst beibehalten werden. Sollte doch die Notwendigkeit bestehen, den Anteil zu erhöhen, soll der Verlust für die Spieler auf mehrere Jahre aufgeteilt werden. Die Liga darf dabei niemals über 20 Prozent der Spielergehälter einbehalten. Die Hoffnung der NBA liegt aber darin, dass sich die finanzielle Situation in den kommenden Jahren wieder erholen wird.

NBA - Wer kommt, wer geht? Die Offseason-Pläne der Dallas Mavericks © getty / imago images 1/28 Die Free Agency steht vor der Tür, in gut zwei Wochen könnte es schon losgehen. Die Teams suchen bereits jetzt Wege, sich zu verbessern, so auch die Mavs. Welche Pläne hat Dallas in der Offseason? Ein Überblick. © getty 2/28 2019/20: Die Mavs gewannen in der Regular Season 43 von 75 Spielen und belegten damit Platz 7 in der Western Conference. In der ersten Runde war nach sechs Spielen gegen die L.A. Clippers Endstation. © getty 3/28 EIGENE FREE AGENTS: Courtney Lee (34, Unrestricted) – Der erfahrene Guard spielte keine große Rolle (24 Einsätze), den Restart verpasste er komplett. Man wird ihn kaum halten, garantiert nicht für sein aktuelles Gehalt (12 Mio. Dollar). © getty 4/28 J.J. Barea (36, Unrestricted) – Der Puerto Ricaner ist mittlerweile schon fast ein weiterer Assistant Coach. Kam nur auf 29 Einsätze; sollte man ihn noch einmal halten, dann wohl wieder nur zum Minimum. Auch ein Karriereende scheint möglich. © getty 5/28 Michael Kidd-Gilchrist (27, Unrestricted) – Der Defensivspezialist kam erst während der Saison und stand gegen die Clippers immerhin 49 Minuten auf dem Court. Ist offensiv aber so limitiert, dass eine Weiterverpflichtung unwahrscheinlich scheint. © getty 6/28 Antonius Cleveland (26, Restricted) – Der Guard hat enorme Sprungkraft. Bisher konnte er sich aber bei keinem Team festspielen, auch in Dallas hatte er diese Saison beim zweiten Anlauf nicht viele Einsätze. © imago images / ZUMA Press 7/28 Josh Reaves (23, Restricted) – Spielte diese Saison als Two-Way Player. Hatte in den Playoffs immerhin einen siebenminütigen Einsatz, dürfte aber keine Priorität in der Offseason sein. © getty 8/28 Tim Hardaway Jr. (28, Spieler-Option) – Knapp 19 Mio. Dollar stehen dem Guard kommende Saison zu, wenn er sie nimmt. Entgegen aller Erwartungen wäre das ein fairer Deal für Dallas. THJ könnte aber auch einen neuen, längerfristigen Vertrag bevorzugen. © getty 9/28 Willie Cauley-Stein (27, Spieler-Option) – Der Center sollte Dwight Powell ersetzen, verpasste dann aber selbst den Restart. Per Option kann er sich für 2020/21 2,2 Mio. Dollar sichern. © getty 10/28 SALARY CAP: Wenn Hardaway und Cauley-Stein ihre Optionen ziehen, stehen für die kommende Saison bereits knapp 111 Mio. Dollar in den Büchern der Mavs. Topverdiener ist Kristaps Porzingis mit 29,5 Mio. © getty 11/28 Viel Platz bleibt damit definitiv nicht für GM Donnie Nelson. Noch ist nicht klar, wie hoch die Cap-Grenze liegen wird, sie dürfte aber unter den zuvor projizierten 115 Mio. liegen. Dallas kann also vermutlich nur mit Exceptions Free Agents bekommen. © getty 12/28 GERÜCHTE: Laut Mike Fisher von 247Sports steht ein „physischer, harter Spieler“ auf dem Zettel, der als Two-Way-Wing fungiert. Ironischerweise könnte das jemand wie Marcus Morris (Clippers) sein, auch wenn er und Doncic momentan keine Freunde sind. © imago images / Eibner Europa 13/28 Außerdem wurden die Mavs in der Vergangenheit schon mehrfach mit Goran Dragic in Verbindung gebracht. Der Dragon harmoniert in der Nationalmannschaft gut mit Luka. Er dürfte nach starken Playoffs aber wohl zu teuer für Dallas werden. © imago images / Kyodo News 14/28 Wichtig zu erwähnen ist aber: Dallas hat in dieser Offseason nur limitierte Möglichkeiten, 2021 aber hätten sie Stand jetzt Platz für einen weiteren Maximalvertrag. Wahrscheinlich gibt es vorerst keine Langzeitverträge, um diesen Status beizubehalten. © getty 15/28 DRAFT: Dallas hat im kommenden Draft Stand jetzt den 18. und den 31. Pick. Gut möglich, dass die Mavs auch dabei besonders auf Flügelspieler achten werden. © getty 16/28 Womöglich warten die Mavs auch gar nicht bis 2021. Laut Brad Townsend von den Dallas Morning News wollen die Texaner schon jetzt einen dritten Star. Dabei ist jeder Spieler verfügbar, der nicht Doncic oder Porzingis heißt. © getty 17/28 Doch wer könnte das sein? Der größte verfügbare Name, der via Trade kommen könnte, ist wohl Jrue Holiday. Die New Orleans Pelicans sollen gewillt sein, sich Angebote für den defensivstarken Guard anzuhören. © getty 18/28 Viel anbieten kann Dallas aber nicht. Es ist fraglich, ob New Orleans Spieler wie Tim Hardaway (auslaufender Vertrag) oder Seth Curry spannend finden würde. Die beiden Draft-Picks müssten wohl auch dran glauben. © getty 19/28 Ein prominenter Free Agent, der mit Dallas in Verbindung gebracht wurde, ist Danilo Gallinari. Der Forward, der zuletzt für OKC spielte, dürfte aber mehr als nur eine Exception über knapp 10 Millionen Dollar wert sein. © getty 20/28 Die Mavs waren schon im Februar am Italiener dran, doch ein Deal mit den Thunder platzte. Klappt es jetzt? Gallo schwärmte kürzlich von Doncic in höchsten Tönen. Vielleicht bekommen die Euro-Mavs ja noch Zuwachs. © getty 21/28 Ein weiterer Free Agent, der mit Dallas in Verbindung gebracht wird, ist Jerami Grant. Der Nuggets-Forward will aus seinem Vertrag aussteigen und wäre wohl die Optimalbesetzung auf dem Flügel, da er auch gegen die Stars seinen Mann stehen kann. © getty 22/28 Sollten die Mavs aktiv werden, würde das wohl auch heißen, dass sie sich aus dem Rennen um Giannis Antetokounmpo verabschieden. Der Grieche kann bis zum Saisonstart eine Verlängerung unterschreiben und wäre dann vom freien Markt im Jahr 2021. © imago images / ZUMA Wire 23/28 Tut er das nicht, gelten die Mavs als einer der heißesten Kandidaten, wenn sie dann genug Cap Space haben. Neben den Bucks gelten auch die Toronto Raptors und die Miami Heat als mögliche Destinationen, doch Dallas ebenfalls gute Chancen ausgerechnet. © getty 24/28 PROJIZIERTE STARTING FIVE (Kader am 7.11.2020): POINT GUARD: Luka Doncic (21; Stats 19/20: 28,8 Punkte, 9,4 Rebounds, 8,8 Assists) © getty 25/28 SHOOTING GUARD: Tim Hardaway Jr. (28; Stats 19/20: 15,8 Punkte, 3,3 Rebounds, 39,8 Prozent Dreier) © getty 26/28 SMALL FORWARD: Dorian Finney-Smith (27; Stats 19/20: 9,5 Punkte, 5,7 Rebounds, 37,6 Prozent Dreier) © getty 27/28 POWER FORWARD: Maxi Kleber (28; Stats 19/20: 9,1 Punkte, 5,2 Rebounds, 1,1 Blocks) © getty 28/28 CENTER: Kristaps Porzingis (25; Stats 19/20: 20,4 Punkte, 9,5 Rebounds, 2 Blocks) – laboriert an einem Meniskusriss

Auch bei den Luxussteuern soll es kleinere Anpassungen geben. So soll die anstehende Luxussteuer-Rechnung eines Teams zum gleichen prozentualen Anteil reduziert werden, wie das Basketball Related Income von den Projektionen abweicht. Die Einigung muss noch vom Board of Governors bestätigt werden, dies gilt allerdings als Formsache.

Laut ESPN soll das neue Liga-Jahr, womit auch wieder Trades möglich sind, Anfang kommender Woche beginnen - kurz vor dem NBA-Draft am 18. November und dem Start der Free Agency.