Brooklyn Nets erhalten in Trade Bruce Brown aus Detroit und schicken Dzanan Musa zu den Pistons

Die Brooklyn Nets haben einen Trade mit den Detroit Pistons eingefädelt. Dabei erhält die Franchise aus New York den Guard Bruce Brown und sendet im Gegenzug Forward Dzanan Musa sowie einen Zweitrundenpick in die Motor City.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Der Zweitrundenpick ist demnach nicht der der Brooklyn Nets, sondern einer aus Toronto. Es ist der erste Trade, welchen das neue Regime um GM Troy Weaver in Detroit durchführen wird. Vermutlich werden noch einige folgen, da Detroit einen Neuaufbau starten möchte und dafür Assets ansammeln möchte.

Die Nets bekommen in Brown einen Guard, welcher als guter Verteidiger gilt und bei den Pistons während der vergangenen Saison häufig als Spielmacher eingesetzt wurde. Der 24-Jährige war 2018 ein Zweitrundenpick der Pistons und legte in der vergangenen Saison 8,9 Punkte, 4,7 Rebounds sowie 4,0 Assists in durchschnittlich 28,2 Minuten auf. Brown startete in 43 der 56 Partien und traf 34,4 Prozent von der Dreierlinie.

Die Nets sehen in Brown eine Ergänzung für den Backcourt, womöglich auch, weil Caris LeVert und Spencer Dinwiddie womöglich (für James Harden?) noch getradet werden.

Für Musa hatten die Nets bisher keine Verwendung. Der Bosnier wurde 2018 mit dem 29. Pick gedraftet, spielte in der Rotation nur eine minimale Rolle. Der 21-Jährige absolvierte bisher gerade einmal 49 NBA-Spiele, in denen er durchschnittlich 4,8 Zähler und 2,2 Rebounds auflegte