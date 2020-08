NBA: Portland Trail Blazers sichern sich mit Kraftakt gegen Brooklyn Nets Platz 8

Die Portland Trail Blazers haben sich mit einem knappen 134:133 über die Brooklyn Nets den achten Platz im Westen und damit die Teilnahme am Play-In gegen die Memphis Grizzlies gesichert. Doch die Blazers mussten bis zuletzt zittern, Brooklyns überragender Akteur Caris LeVert vergab den Sieg mit der Schlusssirene. Bei Portland stach wieder einmal Damian Lillard mit 42 Punkten heraus.

Brooklyn Nets (35-37) - Portland Trail Blazers (35-39) 133:134 (BOXSCORE)

Die Ausgangslage für die Portland Trail Blazers war klar. Es hieß: Do or die! Durch die Siege der Phoenix Suns und Memphis Grizzlies musste Portland gewinnen, um sich für das Play-In zu qualifizieren. So titulierte Blazers-Star Damian Lillard die Partie auch als "wichtigstes Spiel unseres Lebens." Doch es wurde ein richtig harter Weg.

Brooklyn, für das es um nichts mehr ging, wollte sich nicht nachsagen lassen, das Spiel einfach laufen zu lassen. Die Nets wollten sich viel mehr Sicherheit für das Playoff-Duell gegen Meister Toronto holen. So kehrten die zuletzt geschonten Caris LeVert, Jarrit Allen, Garrett Temple und Joe Harris in die Starting Five zurück.

Die Nets hatten den Plan, sich nicht von Lillard schlagen zu lassen, nachdem dieser bei den letzten beiden Siegen der Blazers 51 und 61 Punkte erzielte. Sie doppelten Portlands Star konsequent und wollten ihn zum Passen zwingen. So war es im ersten Viertel vor allem Backcourt-Partner CJ McCollum, der die Scoringlast (12 Punkte im ersten Viertel) trug.

Die Bedeutung des Spiels ließ sich zumindest defensiv nicht ablesen. Beide Teams verteidigten anfangs sehr nachlässig und so eröffneten sich beiden immer wieder einfache Punkte.

Foulprobleme bei Portland - Nets mit Lauf

Mit 31:31 ging es ins zweite Viertel, indem nun auch Lillard besser ins Spiel fand. Die Nets versuchten das Spiel weiter schnell zu machen und stellten Portlands Big Men Yussuf Nurkic und Hassan Whiteside teilweise eine extreme Small-Ball-Aufstellung mit Shooting Guard Justin Anderson als Center entgegen.

NBA: Das sind die All-Bubble-Teams der SPOX-Redaktion - wer wird MVP der Seeding Games? © getty 1/26 Welche Spieler haben in der Bubble am spektakulärsten aufgezockt? Wer ist der MVP der Seeding Games? Die NBA hat angekündigt, diese Fragen mit einem Media-Voting zu beantworten. Wir haben schon jetzt unsere All-Bubble-Teams zusammengestellt. © getty 2/26 Wichtig: Im Gegensatz zu den traditionellen All-NBA-Teams, die es für die "normale" Saison auch noch geben wird, spielen hier Positionen keine Rolle. In den zwei All-Bubble-Teams sollen so die zehn besten Spieler seit dem Restart gewürdigt werden. © getty 3/26 Für das Voting werden nur die Seeding Games seit dem Restart der NBA-Saison am 30. Juli berücksichtigt. Die offiziellen Ergebnisse sollen bereits am Samstag vor dem Play-In-Turnier der Western Conference veröffentlicht werden. © getty 4/26 Beginnen wir mit ein paar Honorable Mentions. In die engere Auswahl schafften es unter anderem Kristaps Porzingis (Mavs), Jusuf Nurkic (Blazers), Fred VanVleet (Raptors) oder Kawhi Leonard (Clippers). Nun aber zu den SPOX-All-Bubble-Teams. © getty 5/26 ALL-SEEDING GAMES SECOND TEAM: JAMES HARDEN (Guard, Houston Rockets) - Stats seit dem Restart: 35,3 Punkte, 8,7 Assists, 9,2 Rebounds und 3,0 Steals bei 53,6 Prozent aus dem Feld und 36,9 Prozent von Downtown in 35,8 Minuten (6 Spiele). © imago images / Icon SMI 6/26 Sein persönlicher Restart begann mit einer 49-Punkte-Gala gegen die Mavs, auch anschließend war er in seiner üblichen Manier kaum zu stoppen. Bei der Blowout-Pleite gegen die Spurs war er nicht dabei, mit The Beard steht Houston bei 4-2 in der Bubble. © getty 7/26 DEMAR DEROZAN (Guard, San Antonio Spurs) - Stats seit dem Restart: 21,7 Punkte, 5,7 Assists und 4,4 Rebounds bei 58,1 Prozent aus dem Feld und 20 Prozent von Downtown in 32,2 Minuten (7 Spiele). © imago images / Icon SMI 8/26 Wie üblich, über die Spurs spricht kaum jemand. Dabei stehen sie bei einer Bilanz von 5-2 und kratzen überraschend doch noch an den Playoffs. DeRozan ist dabei der überragende Mann, übernimmt regelmäßig mit unheimlicher Effizienz im Schlussabschnitt. © imago images / ZUMA Wire 9/26 JAYSON TATUM (Forward, Boston Celtics) - Stats seit dem Restart: 22,4 Punkte, 6,0 Rebounds, 3,7 Assists und 1,4 Steals bei 46,9 Prozent aus dem Feld und 44,9 Prozent von Downtown in 31,7 Minuten (7 Spiele). © getty 10/26 Sein Auftakt in der Bubble war katastrophal (2/18 FG gegen die Bucks), dann ging es zum Friseur und Tatum kehrte zu alter All-Star-Stärke zurück. Die Celtics stehen in der Bubble bei 5-2, auch dank ihm. © getty 11/26 MICHAEL PORTER JR. (Forward, Denver Nuggets) - Stats seit dem Restart: 22 Punkte, 8,6 Rebounds und 1,6 Assists bei 55,1 Prozent aus dem Feld und 42,2 Prozent von Downtown in 33,3 Minuten (7 Spiele). © getty 12/26 In Jamal Murray, Gary Harris und Will Barton musste Denver teilweise auf drei Starter verzichten, MPJ macht das vergessen. Der Rookie feiert seinen endgültigen Durchbruch, womöglich ärgern sich jetzt schon 13 Teams, ihn 2018 nicht gepickt zu haben. © getty 13/26 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (Forward, Milwaukee Bucks) - Stats seit dem Restart: 27,8 Punkte, 12,2 Rebounds, 4,2 Assists und 1,3 Blocks bei 62,6 Prozent aus dem Feld und 27,3 Prozent von Downtown in 25,7 Minuten (6 Spiele). © imago images / ZUMA Wire 14/26 Zugegeben, wirklich berauschend waren die Auftritte der Bucks seit dem Restart nicht (3-4) und Giannis hat sich mit seiner Kopfnuss gegen Moe Wagner ein wenig selbst geschadet. Seine Stats sind dennoch schier unfassbar. © getty 15/26 ALL-SEEDING GAMES FIRST TEAM: DEVIN BOOKER (Guard, Phoenix Suns) - Stats seit dem Restart: 31,0 Punkte, 6,1 Assists und 4,6 Rebounds bei 49,7 Prozent aus dem Feld und 34,9 Prozent von Downtown in 34,1 Minuten (7 Spiele). © getty 16/26 Die Suns sind das einzige ungeschlagene Team in der Bubble, Booker ist einer der Anwärter auf den MVP-Award der Seeding Games und zu guter Letzt sorgte er mit seinem Buzzer-Beater gegen LAC auch für vielleicht DEN Moment seit dem Restart. © getty 17/26 DAMIAN LILLARD (Guard, Portland Trail Blazers) - Stats seit dem Restart: 37,0 Punkte, 9,3 Assists und 4,4 Rebounds bei 48,5 Prozent aus dem Feld und 41,4 Prozent von Downtown in 41,4 Minuten (7 Spiele). © getty 18/26 Big Game Dame forderte mehr Respekt, den bekommt er von uns. Er ist Booker im MVP-Rennen ganz dicht auf der Fersen (oder sogar vor ihm?), schultert Abend für Abend fast die komplette Last der Trail Blazers - und liefert in überragender Manier ab. © getty 19/26 LUKA DONCIC (Guard, Dallas Mavericks) - Stats seit dem Restart: 32,0 Punkte, 11,3 Assists und 11,0 Rebounds bei 47,4 Prozent aus dem Feld und 29,2 Prozent von Downtown in 39,2 Minuten (6 Spiele). © getty 20/26 In sechs Einsätzen seit dem Restart hat Doncic drei Triple-Doubles aufgelegt. Über die ganze Saison 2019/20 kommt er somit auf 17 - mit Abstand die meisten in der Association. Gegen die Bucks lieferte er eins seiner besten Spiele überhaupt ab. © getty 21/26 T.J. WARREN (Forward, Indiana Pacers) - Stats seit dem Restart: 31,0 Punkte, 6,3 Rebounds und 2,0 Assists bei 57,8 Prozent aus dem Feld und 52,4 Prozent von Downtown in 36,4 Minuten (6 Spiele). © imago images / ZUMA Press 22/26 Eine der großen Überraschungen. Auf seinem Bubble-Konto finden sich 53-, 39- und 34-Punkte-Performances, von Downtown trifft er aktuell gefühlt alles. Kann er das auch auf die Postseason übertragen, wenn es jeden Abend gegen Jimmy Butler geht? © imago images / Icon SMI 23/26 NIKOLA JOKIC (Center, Denver Nuggets) - Stats seit dem Restart: 20,1 Punkte, 9,1 Assists, 6,7 Rebounds und 1,1 Steals bei 51,5 Prozent aus dem Feld und 31 Prozent von Downtown in 32,1 Minuten (7 Spiele). © getty 24/26 Wie bereits angesprochen, den Nuggets fehlten in den meisten Partien drei Starter. Während sich MPJ ins Rampenlicht ballerte, dirigierte der Joker als Point Center die Nuggets-Offense. Vor Slim Jokic muss man sich in den Playofffs in Acht geben. © getty 25/26 Und wer wird der SPOX-Bubble-MVP? Für uns führt kein Weg an Damian Lillard und Devin Booker vorbei, das Rennen zwischen den beiden Guards ist aber unglaublich eng. Beiden können Teamerfolg vorweisen und tagtäglich irre Statlines. © getty 26/26 Bisher ist Booker haarscharf vorne, zumal die Suns ungeschlagen sind. Bleiben sie das auch in der Nacht auf Freitag, ist er der Bubble-MVP!

Zumindest Nurkic haderte in der Phase mit seinem Spiel und handelte sich früh Foul-Troubles ein. Die Foul-Probleme verschärften sich als auch Gary Trent Jr. im zweiten Viertel sein drittes und Carrmelo Anthony wenig später gar sein viertes Foul kassierte. Dennoch gingen die Blazers mit einer knappen 73:67-Führung in die Pause.

Portland kam besser ins dritte Viertel, doch die angesprochenen Foul-Probleme führten zu einem kleinen Bruch im Spiel. Zudem bekamen sie LeVert gar nicht mehr in den Griff. Der Shooting Guard, der zur Halbzeit schon 18 Zähler auf seinem Konto hatte, legte binnen kurzer Zeit zehn weitere oben drauf. Temple und Allen machten den 11:1-Lauf und die erste Führung seit dem ersten Viertel dann perfekt.

Lillards Dreier von der Mittellinie als Weckruf

Die Blazers agierten in dieser Phase kopf- und ideenlos. Brooklyn baute die Führung zeitweise auf zehn Punkte aus, aber Lillard verkürzte zum Viertelende auf 97:104. Der Superstar spürte nun, dass er gefragt war. Mit einem Dreier von Mittellinie setzte er ein dickes Ausrufezeichen und verkürzte auf vier Punkte. Es war "Dame Time".

Portland war nun wieder da, übernahm kurzzeitig auch die Führung, aber außer Lillard, der nun teilweise schon in der eigenen Hälfte gedoppelt wurde, waren alle Teamkollegen kalt. Durch das konsequente Doppeln von Lillard ergaben sich zwangsläufig offene Würfe für die Blazers, nur wurden sie zu selten genutzt.

LeVert vergibt den Sieg für Brooklyn

Doch Lillard ging nun auch defensiv voran. Ein wichtiger Steal von ihm sorgte dafür, dass McCollum 53 Sekunden vor dem Ende auf vier Punkte Vorsprung erhöhen konnte. LeVert verkürzte mit einem Drei-Punkt-Spiel. Anschließend setzte Carmelo Anthony einen offenen Dreier auf den Ring, sodass LeVert auf der Gegenseite die Chance zum Sieg für Brooklyn hatte, doch dieses Mal wartet der Guard zu lange und verwarf einen schwierigen Wurf.

Die Blazers ziehen den Kopf letztendlich noch einmal aus der Schlinge und sichern sich Platz 8 im Westen und das Play-In gegen die Memphis Grizzlies. Lillard war mit 42 Punkten und 12 Assists bei guten Quoten wieder einmal der überragende Spieler. Unterstützung gab es von McCollum (25 Punkte, 7 Assists) und Nurkic (22 Punkte, 10 Rebounds). Bei den Nets, die sich trotz der unbedeutenden Partie, richtig reinhingen, stach LeVert mit 37 Punkten, 9 Rebounds und 6 Assists heraus.

Das erste Play-In steigt am Samstag um 20.30 Uhr (LIVE auf DAZN), sollte es eine zweite Partie geben, findet die am Sonntag um 22.30 Uhr (LIVE auf DAZN) statt.