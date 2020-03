NBA-News: Derrick Rose wird den Detroit Pistons verletzungsbedingt wochenlang fehlen

Derrick Rose wird den Detroit Pistons mehrere Wochen aufgrund einer Knöchelverletzung fehlen. Wie die Franchise am Dienstag mitteilte, hat sich der Point Guard eine Verstauchung zweiten Grades am rechten Knöchel zugezogen.

Laut den Pistons soll Rose in zwei Wochen neu untersucht werden, bis dahin wird er definitiv ausfallen. Chris Haynes von Yahoo Sports hatte zuvor berichtet, dass der 31-Jährige wohl "mehrere Wochen" fehlen wird.

Rose hatte sich die Verletzung bei der 100:106-Niederlage gegen die Sacramento Kings am Sonntag zugezogen. Bereits im ersten Viertel knickte der MVP von 2011 bei einem Drive zum Korb mit seinem rechten Knöchel um, anschließend musste Rose das Parkett verlassen. Eine MRT-Untersuchung am Dienstag gab aber immerhin Entwarnung, dass es sich nicht um eine schlimmere Verletzung handelt.

Mit 18,1 Punkten und 5,6 Assists im Schnitt war Rose einer der Lichtblicke in einer ansonsten enttäuschenden Pistons-Saison. Auf der Suche nach Ersatz könnte sich Detroit laut Haynes an Jordan McRae wenden, der erst vor kurzem von den Denver Nuggets entlassen wurde. Die Suns haben aber angeblich ebenfalls Interesse an dem 28-jährigen Guard.