NBA: Dallas Mavericks schlagen Phoenix Suns - Luka Doncic stellt mit 42 Punkten Karrierebestwert ein

Nach der Pleite gegen die L.A. Clippers haben sich die Dallas Mavericks mit einem 120:113-Sieg (BOXSCORE) gegen die Phoenix Suns in der Erfolgsspur zurückgemeldet. Wieder einmal macht der überragende Luka Doncic den Unterschied, sein zweites 40-Punkte-Triple-Double der Saison verpasst er nur knapp.

Phoenix Suns (8-10) - Dallas Mavericks (12-6) 113:120 (BOXSCORE)

Doncic stellte mit 42 Punkten seinen Karrierebestwert von Mitte November ein, am Ende fehlte nur ein Rebound (9 Bretter) zum Triple-Double (dazu 11 Assists 12/24 FG und 14/16 FT). Dennoch avancierte er zum erst dritten Spieler der NBA-Historie, der in einem Kalendermonat ein 30-Punkte-Triple-Double im Schnitt auflegt. Allein sein Dreier wollte an diesem Abend nicht konstant fallen (3/11 Dreier). Dafür sprang Tim Hardaway Jr. mit seinem Shooting in die Bresche.

Der Guard versenkte 6 seiner 9 Versuche aus der Distanz für insgesamt 26 Punkte. Ansonsten kam zwar nur Seth Curry unter allen anderen Mavs-Akteuren auf eine zweistellige Punkteausbeute (11), doch unter anderem auch Maxi Kleber (9 Punkte, 7 Rebounds) oder Jalen Brunson (9) machten ebenfalls einen guten Job. Kristaps Porzingis erwischte offensiv dagegen keinen guten Abend (2 Punkte, 0/8 FG), kam aber immerhin noch auf 13 Rebounds und 3 Blocks.

Auch Devin Booker auf der anderen Seite zeigte nicht sein bestes Spiel. Zwar hatte er 18 Punkte sowie 8 Assists vorzuweisen, allerdings landeten nur 6 seiner 16 Versuche aus dem Feld im Korb. Bester Scorer der Suns war Kelly Oubre Jr. mit 22 Punkten (dazu 10 Rebounds), Ricky Rubio steuerte 21 und 9 Assists bei und Aron Baynes erzielte im ersten Spiel nach kurzer Verletzungspause 17 Zähler.

Dallas Mavericks: Luka Doncic dominiert

Doncic drückte dem Spiel von der Anfangsminuten an seinen Stempel auf. Mit einem dominanten ersten Viertel führte der Slowene Dallas zu einer 31:25-Führung - an 28 der Mavs-Zähler war er per eigenem Scoring (14 Punkte) oder Assist (6 Vorlagen, dazu 6 Rebounds) direkt beteiligt. Dennoch lief nicht alles nach Plan in der Mavs-Offense.

Gerade von Downtown wollte der Wurf anfangs nicht wirklich fallen. Als Mitte des zweiten Viertels unter anderem Hardaway Jr. aber etwas heiß lief, baute Dallas den Vorsprung auf 12 Zähler aus. Während von Booker bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts zu sehen war, setzte sich Oubre Jr. mit xx Zählern zur Wehr. Er führte die Suns zu einem 14:2-Lauf, zur Halbzeitpause war Dallas nur noch mit 53:50 vorne.

Auch nach 36 Minuten war die Partie komplett offen. Dank der nun deutlich verbesserten Booker und Rubio hatte sich Phoenix zwischenzeitlich zwar mit 10 Zählern abgesetzt, doch Doncic ließ den Mavs das Spiel nicht entgleiten. Seine 14 Punkte in diesem Abschnitt sowie mehrere Dreier der Kollegen sorgten für den 89:89-Zwischenstand nach drei Vierteln.

NBA - All-Decade-Teams: Die besten Spieler der 2010er laut The Athletic © getty 1/22 Zach Harper von The Athletic hat auf die 2010er Jahre zurückgeblickt und die besten Spieler dieser Dekade gekürt. Wer schafft es laut Harper in die All-NBA-Teams der 2010er? © getty 2/22 Anmerkung: Harper verzichtete dabei auf das klassische zwei Guards/zwei Forwards/ein Center-Prinzip der All-NBA-Teams. Stattdessen wurden die zehn besten Spieler unabhängig ihrer Position in zwei All-NBA-Teams gerankt. © getty 3/22 Dirk Nowitzki hat es in Harpers Ranking ganz knapp nicht in die Top 10 der 2010er geschafft - trotz seiner Championship 2011. Auch die folgenden Spieler werden "nur" als Honorable Mentions geführt: © getty 4/22 Chris Bosh … © getty 5/22 … Draymond Green … © getty 6/22 … Dwyane Wade … © getty 7/22 … Carmelo Anthony … © getty 8/22 … Marc Gasol … © getty 9/22 … Tim Duncan … © getty 10/22 … Kevin Love … © getty 11/22 … Damian Lillard … © getty 12/22 … und Kobe Bryant. Nun kommen wir aber zu den beiden All-NBA-Teams mit den zehn besten Spielern der Dekade. © getty 13/22 ALL-DECADE-SECOND-TEAM: Chris Paul (Hornets, Clippers, Rockets, Thunder) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 18 Punkte, 9,4 Assists, 4,4 Rebounds bei 46,7 Prozent FG und 37,6 Prozent Dreier. © getty 14/22 Klay Thompson (Warriors) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 19,5 Punkte, 3,5 Rebounds bei 45,9 Prozent FG und 41,9 Prozent Dreier. © getty 15/22 Russell Westbrook (Thunder, Rockets) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 24,7 Punkte, 7,6 Rebounds, 8,8 Assists bei 43,9 Prozent FG und 31 Prozent Dreier. © getty 16/22 Anthony Davis (Hornets/Pelicans, Lakers) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 23,8 Punkte, 10,5 Rebounds, 2,4 Blocks bei 51,6 Prozent FG und 31,6 Prozent Dreier. © getty 17/22 Blake Griffin (Clippers, Pistons) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 21,8 Punkte, 8,9 Rebounds, 4,4 Assists bei 50,1 Prozent aus dem Feld und 34 Prozent Dreier. © getty 18/22 ALL-DECADE-FIRST-TEAM: Steph Curry (Warriors) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 24,3 Punkte, 4,5 Rebounds, 6,7 Assists bei 47,8 Prozent FG und 43,5 Prozent Dreier. © getty 19/22 James Harden (Thunder, Rockets) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 26,2 Punkte, 5,5 Rebounds, 6,7 Assists bei 44,5 Prozent FG und 36,3 Prozent Dreier. © getty 20/22 Kawhi Leonard (Spurs, Raptors, Clippers) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 17,9 Punkte, 6,4 Rebounds, 2,5 Assists bei 49,3 Prozent FG und 38 Prozent Dreier. © getty 21/22 LeBron James (Heat, Cavs, Lakers) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 26,6 Punkte, 7,7 Rebounds, 7,6 Assists bei 53,1 Prozent FG und 35,6 Prozent Dreier. © getty 22/22 Kevin Durant (Thunder, Warriors, Nets) - Statistiken von 2010/11 bis 2019/20: 27,7 Punkte, 7,4 Rebounds, 4,7 Assists bei 50,5 Prozent FG und 38,5 Prozent Dreier.

Dallas Mavericks: Tim Hardaway Jr. sorgt für Entscheidung

Ein wirklicher Offensiv-Fluss wollte anschließend allerdings nicht mehr zustande kommen. Wie auch schon in den 36 Minuten zuvor unterbrachen immer wieder kleiner Nickligkeiten und Diskussionen das Spielgeschehen. Beispielsweise bekam Dorian Finney-Smith im dritten Viertel ein Flagrant 1 nach einem Bodycheck gegen Oubre Jr., auch Porzingis und Aron Baynes gerieten aneinander (Double-Technical).

Dennoch konnte sich Dallas Mitte des vierten Durchgangs einen leichten Vorteil erspielen, passenderweise mit 8 verwandelten Freiwürfen in Folge. Ein Dreier von Curry veredelte fünf Minuten vor dem Ende einen 11:0-Lauf der Mavs zur 10-Punkte-Führung. Der sechste Triple von Hardaway Jr. machte schließlich alles klar.