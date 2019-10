NBA-News: Marvin Bagley III wird den Sacramento Kings mehrere Wochen fehlen

Marvin Bagley III hat sich im Auftaktspiel der Sacramento Kings gegen die Phoenix Suns in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag den rechten Daumen gebrochen und wird vier bis sechs Wochen pausieren müssen. Das gab die Franchise am Donnerstag bekannt.

Nach der 95:124-Pleite gegen die Suns muss das Team aus der Hauptstadt Kaliforniens damit den nächsten Rückschlag zum Saisonauftakt wegstecken. Wie die Kings vermeldeten, hat sich der Big Man die Verletzung während der Partie zugezogen.

Bagley III legte mit 14 Punkten und 10 Rebounds zwar ein Double-Double auf, die deftige Pleite gegen die Suns konnte aber auch er nicht verhindern. Sollte der 20-Jährige tatsächlich sechs Wochen ausfallen, könnte er bis zu 19 Spiele der Kings verpassen.

Bereits in der vergangenen Saison stand der Nr.2-Pick von 2018 in nur 62 Spielen auf dem Parkett, unter anderem aufgrund von Knieproblemen. In seiner Rookie-Saison legte er im Schnitt 14,9 Punkte und 7,6 Rebounds bei 50,4 Prozent aus dem Feld auf.