NBA: Die 15 ersten Picks von 1984 im Re-Draft - Diese Reihenfolge wäre richtig gewesen

Der legendäre Draft des Jahres 1984 brachte insgesamt vier Hall of Famer hervor, darunter bekanntermaßen auch den späteren sechsfachen NBA-Champion Michael Jordan.

Weniger bekannt ist die Tatsache, dass "MJ" nur an dritter Stelle des Drafts gezogen wurde. Unter anderem bekam ein gewisser Sam Bowie den Vorzug. Doch was ist aus ihm geworden - und an welcher Nummer hätten wir ihn mit dem heutigen Wissen gezogen?

Außerdem: Ein bestimmter Hall of Famer wird heutzutage als einer der besten Spieler seiner Position angesehen, schaffte es im 1984er-Draft jedoch nicht einmal in die Lotterie. SPOX klärt auf.

NBA Draft 1984: Die ersten 15 Picks im Überblick