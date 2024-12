765 Millionen Dollar! Neuer Vertrag in der MLB sprengt alle Grenzen

Der 26 Jahre alte Outfielder hat sich mit den New York Mets auf einen Rekordvertrag über 15 Jahre geeinigt, der ihm unglaubliche 765 (!) Millionen Dollar einbringt, also 51 Mio. Dollar pro Jahr. Sowohl ESPN als auch die offizielle Website der Major League Baseball (MLB) berichteten über Sotos Mega-Abschluss. Es wäre der teuerste Vertrag in der Geschichte des nordamerikanischen Profisports.

Soto war nach der Saison Free Agent geworden. Zuletzt hatte er noch für den Mets-Stadtrivalen New York Yankees gespielt, mit 41 Homeruns gelang ihm in der vergangenen Spielzeit eine Karriere-Bestleistung. 2019 hatte Soto mit den Washington Nationals die World Series gewonnen.

Der Deal stellt sogar den 700 Millionen Dollar schweren Zehnjahresvertrag in den Schatten, den die Los Angeles Dodgers letztes Jahr mit dem japanischen Superstar Shohei Ohtani abgeschlossen hatten. Ohtani hatte in der abgelaufenen Saison mit den Dodgers die World Series gewonnen und war erneut als wertvollster Spieler der MLB ausgezeichnet worden.