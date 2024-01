College Football: Michigan Wolverines gewinnen Titel mit Coach Jim Harbaugh gegen Washington Huskies

Die Michigan Wolverines haben ihre 27-jährige Durststrecke beendet und erstmals seit 1997 wieder den US-College-Titel im Football geholt. Im Finale vor 72.808 Fans in Houston schlug das Team des früheren NFL-Head-Coaches Jim Harbaugh die Washington Huskies mit 34:13. Michigan beendete die Saison ungeschlagen (15-0).

Ausschlaggebend war das starke Running Game der Wolverines, das auf 303 Yards Raumgewinn kam. Zudem wurde Washingtons Quarterback Michael Penix Jr., der im kommenden Draft Chancen auf die erste Runde hat, erfolgreich gebremst (27/51, 255 Yards, Touchdown, 2 Interceptions).

Für die Wolverines ist es das perfekte Ende einer turbulenten Spielzeit. Anfang der Saison sperrte Michigan wegen illegaler Kontaktaufnahme mit Spielern Harbaugh (60) freiwillig für drei Spiele. Wegen eines weiteren Skandals um angebliches Ausspionieren von Signalen anderer Mannschaften wurde Harbaugh, ehemaliger Cheftrainer der San Francisco 49ers, zum Ende der Hauptrunde für drei weitere Partien gesperrt.

Kehrt Harbaugh nach neun Jahren bei seiner Alma Mater nun in die NFL zurück? In den Medien wird fleißig darüber spekuliert, welches Team ohne Head Coach Harbaugh mit einem teuren Vertrag ausstatten könnte. "Ich will das einfach nur genießen. Darf ich das? Müssen immer Fragen zu meiner Zukunft kommen?", wehrte er ab. Zu Michigan bekannt hat er sich bisher allerdings ebenfalls nicht.