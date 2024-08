Finale gegen Frankreich: US-Basketballerinnen wollen Rekord der Männer brechen

Insgesamt können Griner und ihre Kolleginnen am Sonntag bereits das zehnte Gold für ein US-Frauenteam gewinnen. Die aktuelle Rekordserie begann bei den Sommerspielen 1996 in Atlanta. Olympisch ist Frauen-Basketball seit den Spielen 1976.

Die bislang längste Serie der US-Männer umfasst ebenfalls sieben Olympiasiege, aufgestellt zwischen 1936 und 1968. Auch in Paris können die NBA-Stars am Samstagabend (21.30 Uhr) im Finale gegen Frankreich wieder Gold holen. Es wäre das insgesamt 17. - und das fünfte in Folge.