Knappste Entscheidung der Olympia-Geschichte: Rockstar Noah Lyles holt 100-m-Gold zurück in die USA

© getty

Usain Bolt und Marcell Jacobs dominieren den Sprint

Ein DJ hatte den Fans vor dem Rennen eingeheizt, durch eine Lichtershow wurde die Spannung noch einmal hochgetrieben - und Lyles genoss es einfach nur. Der schwache Start brachte ihn nicht aus dem Konzept, er stachelte ihn eher an. Als es vollbracht war, fiel er seiner Mutter auf der Tribüne um den Hals.

Lyles hatte sich im Vorfeld maximal unter Druck gesetzt, nur er, der dreifache Weltmeister von Budapest, könne Gold über die prestigeträchtigste aller Strecken mit nach Hause nehmen. "Je mehr Augen auf mich gerichtet sind, desto besser bin ich", sagte der 27-Jährige - und dann hielt er tatsächlich Wort.

Mit seinem unwiderstehlichen Goldlauf und in den US-Farben lackierten Fingernägeln versöhnte Lyles auch wieder die Heimat, schließlich mussten die USA seit 2004 auf einen Olympiasieger über die 100 m warten. Damals in Athen hatte Justin Gatlin triumphiert, danach begann die Ära des Jamaikaners Usain Bolt, in Tokio düpierte Überraschungssieger Marcell Jacobs (Italien) die US-Boys. Nun lieferte Lyles, was die Fans sehen wollten - und jubelte über seine erste Goldmedaille bei Olympischen Spielen.

Damit schloss Lyles auch persönlich seinen Frieden mit Olympia, bei den Pandemie-Spielen von Tokio litt er unter der sterilen Atmosphäre, er vermisste die Fans, seine Depressionen, die ihn seit seiner Jugend verfolgen, brachen wieder aus. Über die 200 m reichte es für ihn so nur zu Bronze. "Das ist nicht genug", schwor sich Lyles danach. Nun die eindrucksvolle Wiedergutmachung.