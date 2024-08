© getty

Team USA vs. Puerto Rico, Basketball bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel von LeBron James, Stephen Curry und Co. im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag ist Olympia im ZDF zu sehen, so auch Teile des Basketballspiels USA vs. Puerto Rico. Das gesamte Duell der Superstars aus den USA gegen die Underdogs um Jose Alvarado seht Ihr jedoch nur im Livestream.

Im Livestream wird Team USA vs. Puerto Rico heute live in voller Länge und kostenlos gezeigt: bei sportschau.de und zdf.de. Alternativ könnt Ihr das Spiel auch bei Eurosport sehen. Das ist jedoch kostenpflichtig, entweder via discovery+ oder im Paket ohne weitere Kosten bei DAZN.