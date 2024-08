Team USA vs. Brasilien: Basketball Viertelfinale bei Olympia heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant und Co. haben in den ersten Spielen genau das gemacht, was alle von ihnen erwartet haben: den Gegnern wenig Chancen zu lassen. Auch gegen die Brasilianer ist Team USA heute natürlich der haushohe Favorit.

Vor Beginn: Es wird das letzte Viertelfinalspiel des heutigen Tages sein, gegen 21.30 Uhr wird es losgehen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Viertelfinalspiels USA vs. Brasilien bei Olympia 2024!