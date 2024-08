Olympia 2024, Handball Viertelfinale: Wo läuft Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV und Livestream?

Bei Olympia 2024 in Paris geht der Kampf um die Medaillen im Handballturnier der Männer in die entscheidende Phase. Am heutigen Mittwoch, 7. August, finden die Viertelfinalspiele statt.

Deutschland spielte eine starke Gruppenphase, die nach vier Siegen und nur einer Niederlage als Erster abgeschlossen wurde. Im Viertelfinale geht es heute für das DHB-Team gegen Frankreich, den Vierten der der Gruppe B - eine schwere Aufgabe für die deutschen Handballer.