Deutschland vs. Slowenien, Handball: DHB-Team bei Olympia heute im Liveticker

Vor Beginn: Die ersten vier Mannschaften aus den beiden Gruppen kommen beim Handball ins Viertelfinale, dann wird über Kreuz gespielt. Der Erste aus Gruppe A trifft also auf den Vierten in Gruppe B, der Zweite auf den Dritten der anderen Gruppe. Für Deutschland geht es also noch darum, sich einen vermeintlich einfacheren Gegner im Viertelfinale zu erspielen.

Vor Beginn: Das letzte Spiel in Gruppe A für Deutschland und Slowenien soll planmäßig um 14 Uhr starten.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker Deutschland vs. Slowenien!