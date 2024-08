Olympia 2024 heute im LIVE Blog: Alle Entscheidungen, Medaillen, Highlights und Fails von Tag 12 der Olympischen Spiele im Liveticker

15.05 Uhr: Das wird's gewesen sein. Wieder Dika Mem, da hat in den letzten 30 Minuten niemand sonst für Frankreich überhaupt was hinbekommen. Aber Mem nimmt sich in der letzten Minute den ansatzlosen Schlagwurf aus der Mitte - und trifft natürlich.

15.03 Uhr: Während "Kokain-Transaktion" erwischt: Australischer Hockeyspieler verhaftet

15.01 Uhr: Frankreich macht die Dinger rein, Deutschland nicht! Hugo Descat bringt Frankreich per Siebenmeter das 28:26, 139 Sekunden vor dem Ende. Alfred Gislason nimmt die letzte Auszeit, Deutschland wird jetzt in der Offensive den Torwart rausnehmen.

14.57 Uhr: Morgen zu früher Stunde (7.30 Uhr) soll es in der Seine um Medaillen gehen für die Freiwasserschwimmerinnen. Deutschland hat Leonie Beck und Leonie Märtens als heiße Eisen im Wasser, vor allem Beck natürlich. Die trainierte heute lieber im Pool, der Rest ging in die Seine, Florian Wellbrock inklusive. Wie es war? "Besser als gedacht", sagte der. "So weit alles okay, hat grundsolide geschmeckt."

14.54 Uhr: Irre Szenen heute im Vorlauf über die 5.000 Meter. Massensturz - das sieht man in der Leichtathletik auch selten. "Wir sind alle wie Kegel umgefallen. Es war verrückt da draußen", sagte der Brite George Mills hinterher: "In der letzten Runde lag ich auf der Innenseite, wo ich auch sein wollte. Ich wusste, dass sich auf der Geraden eine Lücke auftun würde. Und ich war bereit, Gas zu geben. Plötzlich machte es 'Bumm' und ich ging zu Boden."

14.50 Uhr: Nicht zu fassen! Die Deutschen kriegen keinen einzigen Ball mehr an Frankreichs Keeper Vincent Gerard vorbei! Drei Siebenmeter hat der schon in der zweiten Hälfte rausgefischt. Das müsste gar nicht so eng sein, aber Gerard wächst hier über sich hinaus. 26 beide, sechseinhalb Minuten bleiben ...