Olympia 2024, Basketball Halbfinale: Wo läuft Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV und Livestream?

Schaffen es die DBB-Helden um Dennis Schröder und Franz Wagner nochmal? Im letzten Spiel der Gruppenphase zerlegten sie die Franzosen überragend mit 85:71 (48:27). Mit noch solch einer Leistung gegen Victor Wembanyama, Rudy Gobert und Co., wäre eine Medaille sicher. Das Halbfinale am heutigen Donnerstag (8. August) steigt um 17.30 Uhr in Paris.

Olympia LIVE bei DAZN sehen Jetzt DAZN buchen Anzeige

Bei Olympia 2024 steht das Basketballhalbfinale an. Wo Deutschland vs. Frankreich heute live im Free-TV und Livestream läuft, erfahrt Ihr hier.