"Es macht Spaß": Sieg gegen Kanada nach Stotterstart - Team USA wirft sich für Olympia warm

Bester Schütze war Anthony Edwards (13 Punkte), auch Jrue Holiday (11) und Anthony Davis (10) punkteten zweistellig. Beim Gegner war RJ Barrett (12 Punkte) Topscorer vor Shai Gilgeous-Alexander und Dillon Brooks (je 10).

"Ein gutes erstes Spiel für uns", sagte Head Coach Steve Kerr. "Der langsame Start war keine Überraschung. Aber die zweite Gruppe und unsere Defense waren sehr stark." Er setzte auf eine Starting Five aus Curry, Devin Booker, Jrue Holiday, LeBron James und Joel Embiid. Nicht dabei waren der angeschlagene Kevin Durant (Wade) und Nachrücker Derrick White, der den verletzten Kawhi Leonard ersetzen wird.

In der kommenden Woche reisen die amerikanischen Basketballer, die in Paris ihr fünftes Olympia-Gold in Serie anstreben, in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Freundschaftsspielen gegen Australien und Serbien. "Wir wollen einfach Gold gewinnen, egal, was es kostet", sagte Curry.