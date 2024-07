"Souverän mit Luft nach oben": Hockey-Frauen feiern Auftaktsieg gegen Japan

Weitere Gegner in der Gruppe A sind Gastgeber Frankreich, China und Belgien. In Paris treten zwölf Mannschaften in zwei Sechsergruppen an, jeweils die vier besten Teams erreichen das Viertelfinale. Der Einzug in die Runde der besten acht Mannschaften ist auch vorerst das Ziel von Lorenz und Co., nachdem dort in Tokio vor drei Jahren gegen den späteren Silbermedaillengewinner Argentinien Schluss war.

Das Viertelfinale sei "ein goldenes Tor" hatte Lorenz dem Sport-Informations-Dienst (SID) im Vorfeld gesagt: "Wenn man es dort durch schafft, hat man gleich drei Mal die Chance auf eine Medaille." Aufgrund der "enttäuschenden Erfahrung" von Tokio sei es das "erste Ziel, ins Viertelfinale zu kommen und dort zu gewinnen".