"Eine unglaubliche Atmosphäre!" Gnadenlose Abreibung im Hockey: Deutschland zerlegt Frankreich

Justus Weigand trifft nach nicht einmal 30 Sekunden

Und die deutsche Mannschaft ließ den Worten Taten folgen. Nach nicht einmal 30 Sekunden traf Weigand zur Führung, wenig später legte Rühr nach. Deutschland drängte weiter nach vorne und dominierte das Spiel, doch kurz vor Ende des ersten Viertels kam Frankreich durch Masson noch einmal heran.

Das DHB-Team ließ sich davon jedoch nicht beirren und sorgte schnell für klare Verhältnisse. Von den Franzosen, die immer wieder von den eigenen Fans lautstark angefeuert wurden, war offensiv erst in der Schlussphase wieder etwas zu sehen.

Die vierte und bislang letzte Goldmedaille hatte Deutschland 2012 in London gewonnen, es folgte Bronze 2016 in Rio. Nach einem vierten Platz 2021 in Tokio strebt das DHB-Team in Paris nun wieder den ganz großen Coup an.