Tennis: Alexander Zverev zieht bei den Olympischen Spielen souverän in die zweite Runde ein

In Paris ist Zverev zudem mit Laura Siegemund im Mixed am Start, das Duo ist an Nummer eins gesetzt. Auch dort trifft Zverev am Montag in Runde eins auf Machac, der mit seiner tschechischen Landsfrau Katerina Siniakova antritt.

Neben Zverev erreichten von den deutschen Männern auch Jan-Lennard Struff (Warstein) und Maximilian Marterer (Nürnberg) die zweite Einzel-Runde. Struff hatte beim 6:2, 6:2 gegen den portugiesischen Doppel-Spezialisten Francisco Cabral keine Mühe. Marterer gewann einen Krimi gegen Dusan Lajovic (Serbien) 6:3, 6:7 (6:8), 6:3.