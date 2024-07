Olympia 2024 in Paris, Entscheidungen und Zeitplan: Wann werden die Medaillen vergeben?

Es ist wieder Zeit für die Olympischen Sommerspiele! Das Riesenereignis findet in diesem Jahr in der französischen Hauptstadt Paris statt. Am 26. Juli werden die Spiele mit der traditionellen Zeremonie eröffnet, bis zum 11. August wird in 32 Sportarten um 329 Medaillen gekämpft.

Im Folgenden erfahrt Ihr, wann in den jeweiligen Disziplinen die Medaillenentscheidungen stattfinden.