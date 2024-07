Deutschland vs. Brasilien: Basketball bei Olympia heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach einem langen Eröffnungsabend feierte der Weltmeister am Samstag einen Auftakt nach Maß: Gegen vor allem in der ersten Hälfte gut aufgelegte Japaner zog das DBB-Team im dritten Viertel immer weiter davon und gewann schlussendlich verdient mit 97:77. Nun könnte die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert bereits den Einzug in die nächste Runde klarmachen.

Vor Beginn: Das letzte Spiel des heutigen Tages steigt im Stade Pierre Mauroy (Lille), los geht es um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Brasilien bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris!