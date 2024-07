Olympia 2024, Zeitplan: Wer zeigt / überträgt alle Wettbewerbe und Entscheidungen von Tag 2 der Olympischen Spiele in Paris heute live im Free-TV und Livestream?

Bei den Olympischen Spielen 2024 steigt am heutigen Sonntag, dem 28. Juli, der zweite Wettkampftag. Auf 13 Medaillenentscheidungen dürfen wir uns an Tag 2 von Olympia in Paris freuen.

Ein Highlight des Tages ist das Duell der DFB-Frauen mit den US-amerikanischen Fußballerinnen, darüber hinaus dürfen sich Basketballfans auf den erstem Auftritt von Team USA freuen. Die deutschen Medaillen-Hoffnungen liegen auf Ricarda Funk im Einer-Kajak, die in Tokio Gold einheimste, Christian Reitz mit der Schnellfeuerpistole und die Bogenschützinnen.