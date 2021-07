"Unfassbar geil": Mixed-Team gewinnt Olympia-Bronze im Judo

Das Mixed-Team hat dem Deutschen Judo-Bund (DJB) bei den Olympischen Spielen in Tokio die dritte Medaille beschert. Im ersten Mannschaftswettkampf der Olympia-Geschichte sicherte sich die Auswahl um Bronzemedaillengewinnerin Anna-Maria Wagner (Ravensburg) mit einem 4:2 gegen die Niederlande erneut Bronze.

Im Nippon Budokan holten Dominic Ressel, Wagner, Theresa Stoll und Sebastian Seidl die nötigen Punkte zum Sieg. Wagner hatte sich im Halbfinale des Einzel am Arm verletzt und war in den ersten drei Mixed-Runden noch geschont worden. Doch im Kampf um Bronze lieferte die 25-Jährige stark ab.

"Wir hatten heute den Spirit, den wir brauchen, um bombenstark zu sein. Wir haben gezeigt was wir drauf haben", sagte Seidl in der ARD. Ressel zeigte sich ebenfalls euphorisch: "Es fühlt sich unfassbar geil an. Nicht nur wir sechs haben die Medaille geholt, sondern das ganze Team. Es ist ein Teamerfolg und den feiern wir auch."

Im Viertelfinale hatte das deutsche Team gegen Weltmeister und Topfavorit Japan eine Überraschung verpasst und nach einer 2:0-Führung noch 2:4 verloren. In der Hoffnungsrunde folgte ein 4:2 gegen die Mongolei. Das erste deutsche Judo-Edelmetall in Tokio hatte Eduard Trippel (Rüsselsheim/90 kg) am Mittwoch mit der Silbermedaille gewonnen. Anders als noch in der Hoffnungsrunde kam Trippel gegen die Niederlande nicht mehr zum Einsatz.