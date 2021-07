Olympia, Deutschland vs. Brasilien 2:4: DFB-Team erst desolat, dann mit Kämpferherz

Fehlstart für die Fußballer: Das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz ist mit einer 2:4 (0:3)-Niederlage gegen Topfavorit Brasilien in das Abenteuer Olympia gestartet. Das lange Zeit völlig überforderte "Team D" verlor den Klassiker im schwül-heißen Yokohama, weil es sich zu spät aufbäumte - und steht im Kampf um das Viertelfinale nun schon gehörig unter Druck.

"Wir mussten schnell im Turnier ankommen, das haben wir in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht geschafft", sagte Union Berlins Max Kruse bei Eurosport mit Blick auf die völlig verschlafene erste Hälfte: "Wir sind nicht bloß hier, um an der Zeremonie teilzunehmen, wir wollen was erreichen. Das hat man vor der Pause nicht gesehen. Wir müssen schauen, dass sich das ändert."

Everton-Stürmer Richarlison (7./22./30.) zerlegte das Kuntz-Team mit einem Blitz-Hattrick in der ersten Hälfte nahezu im Alleingang, Torhüter Florian Müller parierte zudem einen Handelfmeter (45.+2). Kurz nach Nadiem Amiris Treffer (57.) sah Kapitän Maximilian Arnold die Gelb-Rote Karte (63.). Ragnar Ache (83.) sorgte kurzzeitig für Spannung, Paulinho (90.+4) machte in der Nachspielzeit alles klar.

Nach der Pleite in der Neuauflage des verlorenen Endspiels von 2016 steht das DFB-Team bereits unter Zugzwang. Am Sonntag zählt gegen den krassen Außenseiter Saudi-Arabien nur ein Sieg, um die Chancen auf die K.o.-Runde zu wahren.

"Wir werden den Brasilianern Feuer geben", hatte Arne Maier im Vorfeld noch angekündigt. Bei abendlichen Temperaturen von 31 Grad war davon auf dem Feld aber nicht viel zu sehen. Die Selecao ließ sich den Spaß auch von einer früh störenden DFB-Elf nicht nehmen und überzeugte mit technisch starken Aktionen und schnellen Kontern.

Schon nach wenigen Minuten entwischte der starke Richarlison erstmals dem indisponierten Amos Pieper, einer von vier U21-Europameistern in der Startelf. Im Nachsetzen schob der Everton-Stürmer zur frühen Führung ein. Erstmals seit 1952 kassierte ein deutsches Olympia-Team ein Gegentor in den ersten sieben Minuten.

DFB-Team in der Einzelkritik: Einmal die 6, dreimal die 5 © getty 1/17 Die deutsche Olympia-Auswahl hat das erste Gruppenspiel mit 2:4 gegen Brasilien verloren. Besonders auffällig: eine katastrophale Defensivleistung und ein schwacher Kapitän. Die Noten der DFB-Elf. © getty 2/17 FLORIAN MÜLLER: Der mit Abstand beste Deutsche. Bei den Gegentoren chancenlos. Verhinderte durch etliche Paraden weitere Gegentore. Note: 2,5. © getty 3/17 BENJAMIN HENRICHS: Seine rechte Seite bekam er schlichtweg nicht zu. Rückte beim 0:2 unnötigerweise raus, dadurch entstand ein viel zu großer Raum. Offensiv nahezu ohne Aktionen. Note: 5. © getty 4/17 AMOS PIEPER: Stand bei praktisch jeder gefährlichen Situation falsch. Drei Tore gingen auf seine Kappe. Hatte Glück, dass seine Notbremse nur mit Gelb geahndet wurde. Dazu noch mit vielen Ungenauigkeiten im Passspiel. Musste zur Halbzeit raus. Note: 6. © getty 5/17 FELIX UDUOKHAI: Wie Pieper heillos überfordert. Ließ Richarlison immer wieder frei. Brachte seine Mitspieler durch seine missglückten Pässe oft in schwierige Situationen. Note: 5. © getty 6/17 DAVID RAUM: Rette anfangs noch gegen Cunha, mehr erfolgreiche Aktionen in der Defensive hatte er nicht. Raum ging wenigstens noch nach vorne, seine Flanken waren - bis auf seine Vorlage - aber meist ungefährlich. Note: 4,5. © imago images 7/17 ARNE MAIER: Der Hertha-Profi machte zwar nicht solch haarsträubende Fehler wie seine Mitspieler, dennoch bekam er zunächst keine Struktur ins deutsche Spiel. Nach dem Seitenwechsel machte er seine Aufgabe wesentlich besser. Note: 4. © getty 8/17 MAXIMILIAN ARNOLD: Der sonst so sichere Abräumer kam immer einen Schritt zu spät. Lief zwar immer an, allerdings ohne den Spielfluss der Brasilianer zu verhindern. Sehr ungenau im Passspiel und sehr zweikampfsschwach. Flog mit Gelb-Rot runter. Note: 5. © getty 9/17 ANTON STACH: Sein Ballverlust in den ersten Minuten führte zur großen Chance für Cunha, danach fing er sich ein wenig. Setzte Amiri gut in Szene. Kurz vor der Halbzeit rückte er in die Dreierkette. Note. 4,5. © imago images 10/17 MARCO RICHTER: Ein unauffälliger Auftritt des Augsburgers. Unterstützte Henrichs nicht wirklich in der Defensive, sodass dieser fast immer in Unterzahl war. In der zweiten Halbzeit mit ein, zwei ordentlichen Aktionen. Note: 4. © getty 11/17 MAX KRUSE: Als Stoßstürmer aufgeboten hing er in der Luft. Wenn er am Ball war, wurde er meist gedoppelt. In der zweiten Hälfte zwar etwas aktiver, dennoch kam von ihm viel zu wenig. Note: 4,5. © imago images 12/17 NADIEM AMIRI: Anfangs hatte Amiri noch viele gute Aktionen, nach 20 Minuten kam von ihm aber kaum mehr was. Sein Tor fiel durch einen eklatanten Torwartfehler. Note: 4. © getty 13/17 JORDAN TORUNARIGHA: Ersetzte Pieper zur Halbzeit. Machte seine Aufgabe wesentlich besser als sein Vorgänger, dennoch wurde er mehrfach von Cunha ausgespielt. Note: 4. © getty 14/17 RAGNAR ACHE: Kam für Kruse ins Spiel (67.). Dem bulligen Stürmer gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Note: 3,5. © getty 15/17 EDUARD LÖWEN: Ersetzte Richter (67.). Nur mit wenig Bindung zum Spiel, dafür ohne große Fehler. Note: 4. © getty 16/17 CEDRIC TEUCHERT: Kam für Amiri in die Partie (74.) und sollte die Wende bringen. Ohne Bewertung. © getty 17/17 KEVEN SCHLOTTERBECK: Auch er durfte noch Olympia-Luft schnuppern. Er wurde in der 80. Minute für Stach eingewechselt (80.). Ohne Bewertung.

DFB: Richarlison-Hattrick bringt Brasilien auf die Siegerstraße

Im Yokohama International Stadium, wo Deutschland 2002 das WM-Finale gegen Brasilien verloren hatte, leistete sich das deutsche Team auch in der Folge viel zu viele Fehler. Erneut Pieper lud Richarlison mit einer zu kurzen Kopfballrückgabe zum zweiten Tor ein, Torhüter Florian Müller rettete. Kuntz stand derweil ratlos und mit verschränkten Armen am Spielfeldrand.

Und es kam noch schlimmer für das deutsche Rumpfteam, das nach zahlreichen Absagen mit nur 15 Feldspielern nach Tokio gereist war: Nach einer Flanke durfte Richarlison zum 2:0 einköpfen, acht Minuten später schnürte er mit einem Ball ins lange Eck sogar den Dreierpack. Aus den Lautsprechern drang aufgezeichneter Jubel - wegen des Fehlens von Fans war 90 Minuten lang eine künstliche Stadion-Atmosphäre zu hören.

Auch in der Folge legten die Brasilianer, deren U23 anders als die deutsche Mannschaft zum Großteil bereits seit mehreren Wochen gemeinsam trainiert, die Schwächen der Kuntz-Elf gnadenlos offen. Müller verhinderte bei einem Handelfmeter von Herthas Matheus Cunha weiteres Unheil (45.+2).

Nach der Pause war der Treffer von Amiri, der mit einem Aufsetzer Schlussmann Santos alt aussehen ließ, zumindest ein Lichtblick. Arnolds Platzverweis nahm aber gleich wieder den Schwung. Per Kopf traf Ache in der Schlussphase beinahe aus dem Nichts.

Brasilien vs. Deutschland: Die Aufstellungen

Brasilien: Santos - Dani Alves, Nino, Diego Carlos, Arana - Guimaraes, Douglas Luiz - Antony (73. Paulinho), Claudinho (64. Malcolm) - Cunha, Richarlison (73. Reinier). - Trainer: Andre Jardine

Deutschland: Müller - Henrichs, Uduokhai, Pieper (46. Torunarigha), Raum - Arnold, Maier - Richter (68. Ache), Stach (79. Schlotterbeck), Amiri (73. Teuchert) - Kruse (68. Löwen). - Trainer: Stefan Kuntz