Skispringen, Saison 2024/25: Wann geht es los? Termin, Datum, Zeitplan, Kalender, Strecke, Weltcup, Übertragung im Free-TV und Livestream

Skispringen, Saison 2024/25: Wann geht es los? Termin, Datum, Zeitplan, Kalender, Strecke, Weltcup

Das erste Springen der Saison 2024/25 steigt am 22. November in Lillehammer (Norwegen). Zum Auftakt steht ein Mixed-Springen auf dem Programm. Traditionell beendet wird die Saison mit einem Skifliegen in Planica (Slowenien) - dieses Mal am 30. März 2025.

Für die besten Skispringer der Welt gibt es in dieser Saison 29 Einzelspringen, vier Teamevents und drei Mixed-Springen.

In Deutschland werden fünf Weltcups ausgetragen: In Titisee-Neustadt, Oberstdorf (Vierschanzentournee und Skifliegen), Garmisch-Partenkirchen und Willingen. Höhepunkte der langen Saison sind die Vierschanzentournee um den Jahreswechsel und die Nordische Ski-WM, die zwischen dem 25. Februar und dem 9. März 2025 im norwegischen Trondheim stattfindet.

In der Saison 2023/24 gewann Stefan Kraft aus Österreich den Gesamt-Weltcup. Bester Deutscher war Andreas Wellinger als Dritter. Er will auch in der Saison 2024/25 ein Wörtchen um den Gesamtsieg mitsprechen.