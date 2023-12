Vierschanzentournee 2023/24: Gesamtklassement und alle Ergebnisse

Die 72. Auflage der Vierschanzentournee startet am Donnerstag, den 29. Dezember, mit dem Auftaktspringen in Oberstdorf. Bis zum Freitag, den 6. Januar, werden die vier Wettkämpfe der Tournee über die Bühne gehen.

Auch in diesem Jahr findet der Auftakt der Vierschanzentournee in Deutschland statt. Nach dem Auftaktspringen in Oberstdorf absolvieren die Skispringer den zweiten Tournee-Wettkampf in Garmisch-Partenkirchen. Die beiden finalen Springen der Vierschanzentournee werden am 3. Januar in Innsbruck und am 6. Januar in Bischofshofen in Österreich ausgetragen.