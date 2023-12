In Beaver Creek steigt heute die erste Herren-Abfahrt der noch jungen Skisaison. SPOX bietet zum Rennen einen Liveticker an.

Endlich ist es so weit, in Beaver Creek findet das erste Speedrennen der Saison statt. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr mitlesen, was auf der Piste geschieht.

Ski Alpin: Abfahrt der Herren in Beaver Creek heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Nachdem zwei Abfahrten in Zermatt/Cervinia bereits abgesagt werden mussten, kommt es heute in dieser Disziplin endlich zum Auftakt. Bislang wurde in der Saison erst in einem Rennen Punkte gesammelt, nämlich im Slalom in Gurgl.

vor Beginn Der erste Läufer verlässt um 18.45 Uhr deutscher Zeit das Starthaus.

vor Beginn Willkommen zur Abfahrt der Herren in Beaver Creek (USA).