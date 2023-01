In Wengen findet heute der Super G der Herren statt. Hier könnt Ihr das Rennen im Liveticker verfolgen.

In Wengen wird heute beim Super G der Herren um den Sieg gefahren. Gelingt einem deutschen Speedfahrer eine Überraschung? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Ski alpin: Super G der Herren in Wengen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Wengen, einem Schweizer Dorf im Berner Oberland, wird das 93. Internationale Lauberhornrennen veranstaltet. Das Weltcup-Wochenende wird morgen mit der Abfahrt und am Sonntag mit dem Slalom fortgesetzt. Heute geht Lokalmatador Marco Odermatt als Favorit in das Rennen.

Vor Beginn: Der erste Läufer geht um 12 Uhr auf die Strecke.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Super G der Herren in Wengen.

Ski alpin: Super G der Herren in Wengen heute live im TV und Livestream

Das Rennen wird heute von der ARD live im Free-TV gezeigt. Bei sportschau.de findet Ihr einen kostenlosen Livestream. Auch Eurosport zeigt das Rennen live im Free-TV. Für den Livestream von Eurosport zum Rennen benötigt man ein kostenpflichtiges Abonnement.

DAZN-Abonnenten haben Zugriff auf Eurosport 1 und können den Super G heute live via den Streamingdienst verfolgen. Das entsprechende DAZN-Paket, das Eurosport enthält, kostet im Monatsabo 9,99 Euro.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren

Rang Name Punkte 1. Marco Odermatt 1046 2. Aleksander Aamodt Kilde 646 3. Henrik Kristoffersen 565 4. Lucas Braathen 465 5. Vincent Kriechmayr 432 6. Manuel Feller 406 7. Alexis Pinturault 401 8. Loic Meillard 398 9. James Crawford 317 10. Zan Kranjec 290