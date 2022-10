Den Auftakt der neuen Ski-alpin-Saison bestreiten die Frauen heute beim Riesenslalom in Sölden. Das komplette Rennen verfolgen wir hier für Euch im Liveticker.

DAZN-Abo sichern und den Riesenslalom der Frauen in Sölden live verfolgen!

Die Ski-alpin-Saison 2022/23 startet am heutigen Samstag mit dem Riesenslalom der Damen. Hier im Liveticker erfahrt Ihr, welche Rennfahrerin den Saisonauftakt in Sölden für sich entscheiden kann.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Sölden heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Es ist angerichtet! Mit dem Riesenslalom im österreichischen Sölden startet am heutigen Tag die Weltcup-Saison der Frauen. Neben Mikaela Shiffrin, die hier im vergangenen Jahr in Sölden gewann, sind die Blicke vor allem auf Tessa Worley gerichtet die in der vergangenen Saison die kleine Kristallkugel als beste Riesenslalom-Fahrerin gewinnen konnte. Das DSV-Team bilden heute Jessica Hilzinger und Marlene Schmotz.

Vor Beginn: Der 1. Durchgang startet heute um 10.00 Uhr. Später um 13.05 Uhr beginnt in Sölden der finale 2. Durchgang.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Riesenslaloms der Frauen in Sölden.

Ski alpin: Riesenslalom der Frauen in Sölden heute live im TV und Livestream

Eurosport zeigt den Riesenslalom der Frauen in Sölden heute live und in voller Länge auf Eurosport 1 im Free-TV. Die Übertragungen beginnen heute auf dem Sportsender um 9.45 Uhr und 12.50 Uhr. Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player könnt Ihr das Rennen heute auch im Livestream verfolgen.

Mit einem DAZN-Abo könnt den Riesenslalom der Frauen in Sölden ebenfalls im Livestream live und vollumfänglich erleben. Als DAZN-Kunden habt Ihr nämlich Zugriff auf das gesamte Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2. Hier geht es zum Angebot von DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Der Rennkalender der Damen