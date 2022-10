Biathlon auf Schalke - World Team Challenge 2022: Datum, Athleten, Übertragung im TV und Livestream

Vor Jahresende findet auf Schalke die World Team Challenge 2022, ein Teamwettbewerb im Biathlon, statt. Datum, Athleten, Übertragung im TV und Livestream - SPOX zeigt Euch, was Ihr erwarten könnt und zur Veranstaltung wissen müsst.

Noch liegt der Winter und die damit verbundene Biathlonsaison 2022/23 zeitlich ein Stück weit entfernt, die Vorbereitungen auf den Weltcup laufen jedoch bereits. Zwar nicht Teil des Weltcups, jedoch des Biathlonkalenders ist auch in diesem Jahr die World Team Challenge auf Schalke.

Biathlon auf Schalke - World Team Challenge 2022: Datum und Athleten

Das Spektakel ist für den 28. Dezember geplant, bis zu diesem Zeitpunkt werden die Weltcups in Kontiolahti, Hochfilzen und Le Grand Bornand absolviert sein. Zudem ist die World Team Challenge auf Schalke in diesem Jahr auch wirklich auf Schalke. Seit der ersten Auflage im Jahr 2002 diente die Veltins-Arena in Gelsenkirchen stets als Austragungshalle, dies tut sie endlich wieder, nachdem man in den vergangenen zwei Jahren wegen der Coronavirus-Pandemie zweimal nach Ruhpolding ausweichen musste.

© getty Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll treten nicht zum ersten Mal bei der World Team Challenge gemeinsam an.

Die World Team Challenge ist kein Einzelbewerb, sondern es treten zehn Zweier-Teams, die aus je einem Mann und einer Frau bestehen, gegeneinander an. Natürlich wird es im Dezember auch deutsche Duos geben. In diesem Jahr bilden die DSV-Athleten Philipp Nawrath und Vanessa Voigt ein Team, das zweite besteht aus Denise Herrmann-Wick und Benedikt Doll.

Die Regeln bei der World Team Challenge unterscheiden sich nicht sonderlich von den offiziellen Biathlonregeln. Die erste Hälfte macht das Massenstartrennen aus, darauf folgt die Verfolgung. Das Ergebnis aus dem Massenstart - der Rückstand in Sekunden - wird für den Start bei der Verfolgung halbiert, wobei die, die mehr als 45 Sekunden Rückstand haben, gleichzeitig starten. Pro Team werden insgesamt neun Runden absolviert - die Frauen laufen vier, die Männer fünf. Eine Runde beträgt rund 1,2 Kilometer, nach jeder Runde steht ein Schießen - abwechselnd im Stehen und Liegen - an, eine Strafrunde ist 75 Meter lang. Außerdem haben die Biathlonprofis nur fünf Schuss zur Verfügung und somit keine Nachlader.

Biathlon auf Schalke - World Team Challenge 2022: Übertragung im TV und Livestream

Das World Team Challenge 2022 auf Schalke ist aktuell noch nicht in Reichweite, weswegen die Übertragungssituation noch nicht geklärt ist. Im vergangenen Jahr war noch die ARD, somit ein Free-TV-Sender, für die Übertragung des Wettkampftages verantwortlich, dabei bat der öffentlich-rechtliche Sender das Event auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de an. Aller Voraussicht nach wird die World Team Challenge auch in diesem Jahr im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Biathlon - World Team Challenge 2022: Die Sieger der vergangenen Jahre