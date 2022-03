Skispringen, Übertragung heute live: 2. Skifliegen im Oberstdorf im TV, Livestream und Liveticker

In Oberstdorf geht der Skisprung-Weltcup 2021/22 heute mit einem weiteren Skifliegen weiter. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Springen heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Skispringen, 2. Skifliegen in Oberstdorf: Datum, Zeit, Ort, Infos

In Oberstdorf wird die Weitenjagd fortgesetzt! Am heutigen Sonntag, 20. März, findet auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze das zweite Skifliegen des Wochenendes statt. Der erste Springer geht um 16 Uhr in den Anlauf.

Im Mittelpunkt des Interesses steht auch heute wieder das Duell um den Sieg im Gesamt-Weltcup zwischen Lokalmatador Karl Geiger und Ryoyu Kobayashi (Japan). Gestern gewann Stefan Kraft das erste Skifliegen in Oberstdorf vor Ziga Jelar und Timi Zajc.

Im Gesamt-Weltcup liegt Geiger vor dem heutigen Skifliegen 45 Punkte hinter Kobayashi.

© getty Ryoyu Kobayashi ist der härteste Konkurrent von Karl Geiger um den Sieg im Gesamt-Weltcup.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Skifliegen im Oberstdorf im TV und Livestream

Auch heute wird das Skifliegen in Oberstdorf live im TV und im Livestream übertragen. Welche Anbieter für die Live-Übertragungen verantwortlich sind, zeigen wir euch in den kommenden Abschnitten.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Skifliegen im Oberstdorf im TV

Kostenlos sind natürlich auch heute wieder die Live-Übertragungen vom Skifliegen in Oberstdorf des ZDF und von Eurosport. Für das ZDF berichten ab 15.50 Uhr Moderator Norbert König, Kommentator Volker Grube und Experte Toni Innauer live im Free-TV. Auf Eurosport 1 gibt es bereits fünf Minuten früher die ersten Livebilder zu sehen.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Skifliegen im Oberstdorf im Livestream

Lieber Livestream statt TV? Kein Problem, auch vom 2. Skifliegen in Oberstdorf werden wieder zahlreiche Livestreams angeboten. Kostenlos ist der Livestream des ZDF in der ZDF-Mediathek und auf sportstudio.de.

Der Eurosport-Livestream ist dagegen via den Eurosport Player nur für Aboinhaber kostenpflichtig abrufbar. Umgehen könnt Ihr das, wenn Ihr den offiziellen Eurosport-Streamingkanal gratis testet. Dieser Service wird vor einer ersten Abozahlung für 30 Tage angeboten.

Wusstet Ihr schon, dass DAZN und Eurosport eine Kooperation pflegen? Durch diese können DAZN-Kunden das 2. Skifliegen in Oberstdorf heute auch über den Streamingdienst verfolgen. Dieser hat nämlich Eurosport 1 und Eurosport 2 dauerhaft in seinem Programm.

Ein jederzeit kündbares Monatsabo kostet 29,99 Euro, ein Jahresabo einmalig 274,99 Euro.

Auf DAZN bekommt Ihr jede Menge Live-Sport zu sehen: Fußball mit der Bundesliga, Champions League, Serie A, Primera Division und Ligue 1, US-Sport mit der NBA und NFL, Tennis, Boxen, Handball, MMA - und vieles mehr.

Skispringen, Übertragung heute live: 2. Skifliegen im Oberstdorf im Liveticker

Das 2. Skifliegen in Oberstdorf ist eines von vielen Sport-Events, welches Ihr heute bei SPOX in einem Liveticker verfolgen könnt. Wir informieren Euch über jeden Sprung und haben das aktuelle Ergebnis in unserem Liveticker für Euch parat.

Hier geht's zum Liveticker 2. Skifliegen in Oberstdorf.

Skispringen: Der Stand im Weltcup