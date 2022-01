Nach zwei Absagen in Folge soll heute schließlich das Ski-alpin-Auftaktrennen des Jahres 2022 in der Schweizer Gemeinde Adelboden stattfinden. Wenn Ihr auf der Suche nach einem Liveticker zum Event seid, dann habt Ihr ihn hier gefunden.

Erst war das zweite Super G-Rennen von Bormio am Tag vor Silvester ausgefallen, dann musste man auch den Slalom-Event von Zagreb abbrechen. Nun also soll der erste Ski alpin-Wettkampf des neuen Jahres stattfinden. Als Austragungsort dient die Ortschaft Adelboden in der Schweiz.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Adelboden heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als Favorit geht natürlich der Weltcup-Führende Marco Odermatt in das Rennen. Beim letzten Riesenslalom in Adelboden, heute vor genau einem Jahr, belegte der Schweizer den dritten Rang. Damaliger Sieger wurde der Franzose Alexis Pinturault.

Vor Beginn: Ausgetragen wird das erste Rennen des Jahres 2022 im schweizerischen Adelboden. Als Rennstrecke dient der sogenannte Chuenisbärgli.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Riesenslalom-Rennens der Herren.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Adelboden heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Neben unserem Liveticker ist es auch möglich, das Event im TV und Livestream zu verfolgen. Zum einen bietet der öffentlich-rechtliche Sender ARD sowohl eine Übertragung im TV als auch im Livestream über die hauseigene Mediathek an. Den Beginn der TV-Ausstrahlung hat man auf 13 Uhr Uhr (nur 2. Lauf) terminiert.

Darüber hinaus besteht zudem die Option, sich das Event über den Privatsender Eurosport 1 zu Gemüte zu führen. Ab 10.30 Uhr könnt Ihr auf die Übertragung im TV und Livestream (JOYN) zugreifen.

© getty Marco Odermatt hat beim Heimweltcup in Adelboden die Chance seine Führung auszubauen.

