Beim Ski alpin steht heute der Riesenslalom der Damen in Courchevel an. SPOX begleitet das Rennen im Liveticker.

In den französischen Alpen in Courchevel wird heute beim Ski alpin der Riesenslalom der Damen ausgetragen. Hier könnt Ihr ihn im Liveticker miterleben.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Courchevel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auf die Herren folgen die Damen: Nachdem die Männer am gestrigen Montag in Alta Badia ihren Riesenslalom absolviert haben, sind in Courchevel heute die Frauen an der Reihe. Los geht es um 10 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen im Liveticker zum Ski alpin!

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Courchevel heute live im TV und Livestream

Den Riesenslalom der Damen könnt Ihr heute live im TV und Livestream verfolgen. Eurosport überträgt nämlich auf Eurosport 1, los geht es um 9.45 Uhr.

Der Livestream zum Eurosport-Programm ist dagegen kostenpflichtig. Einerseits könnt Ihr auf den Eurosport Player zurückgreifen, eine weitere Möglichkeit wäre DAZN, was sich umso mehr anbietet, sofern Ihr dort ohnehin schon Kunden seid. Im Rahmen einer Kooperation mit Eurosport hat DAZN Eurosport 1 und Eurosport 2 nämlich auch bei sich auf der Plattform.

Ein Monatsabo kostet 14,99 Euro, ein Jahresabo 149,99 Euro.

Ski alpin: Riesenslalom der Damen in Courchevel heute im Liveticker - Der Stand im Weltcup