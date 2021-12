Der Biathlon-Weltcup macht an diesem Wochenende in Hochfilzen Station. Hier könnt Ihr den heutigen Sprint der Herren im Liveticker verfolgen.

Beim Sprint der Herren geht es in Hochfilzen heute um Weltcup-Punkte. Kann ein Deutscher in den Kampf um den Sieg eingreifen? Die Antwort darauf liefern wir Euch in unserem ausführlichen Liveticker.

Biathlon: Sprint der Herren in Hochfilzen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den deutschen Männern geht an diesem Wochenende dasselbe Sextett um Erik Lesser und Benedikt Doll ins Rennen wie bei der letzten Station in Östersund. Als Favoriten gehen aber vor allem die starken Biathleten aus Norwegen und Frankreich sowie Sebastian Samuelsson aus Schweden in den Sprint.

Vor Beginn: Das erste Rennen des Weltcup-Wochenendes im österreichischen Hochfilzen beginnt heute um 11.25 Uhr. Alle Teilnehmer müssen 10 Kilometer in der Loipe und zudem zwei Schießeinlagen (je einmal liegend und stehend) absolvieren.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Biathlon-Sprints der Herren.

Biathlon: Sprint der Herren in Hochfilzen heute live im TV und Livestream

Live im Free-TV könnt Ihr den Sprint der Herren auf Das Erste und Eurosport verfolgen.

Die ARD bietet auf sportschau.de oder in der ARD-Mediathek einen kostenlosen Livestream an, für den Eurosport Player, den Livestream von Eurosport, müsst Ihr dagegen bezahlen.

Wer ein DAZN-Abo besitzt, kann sich das Rennen dank einer Kooperation mit Eurosport auch bei dem Streamingdienst ansehen.

Das Ganze bekommt Ihr schon ab 14,99 Euro im Monat oder alternativ 149,99 Euro im Jahr.

