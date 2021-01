Biathlon: Franziska Preuß fehlt bei Mixed-Staffel-Wettbewerben

Biathletin Franziska Preuß fehlt beim Heimweltcup in Oberhof am Sonntag in der Mixed Staffel wegen einer leichten Reizung des unteren Sprunggelenks im linken Fuß.

"Franziskas Verzicht auf die Staffelbewerbe ist eine reine Vorsichtsmaßnahme, um weitere Weltcupeinsätze nicht zu gefährden", sagte DSV-Mannschaftsarzt Bernd Wolfarth.

In der Mixed Staffel (11.30 Uhr) werden Vanessa Hinz und die am Samstag im Schießen desolate Denise Herrmann auf die Runde gehen. Benedikt Doll und Schlussläufer Arnd Peiffer komplettieren das deutsche Team. In der Single Mixed Staffel (14.40 Uhr live auf DAZN) gehen Janina Hettich und Erik Lesser an den Start.