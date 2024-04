UFC 300: Termin von Conor McGregors Comeback offiziell - Superstar in letzter Sekunde spektakulär ausgeknockt

Conor McGregor, der wohl größte Star, den die UFC in ihrer Geschichte herausgebracht hat, wird am 29. Juni nach fast drei Jahren Pause sein Comeback im Octagon geben: Bei UFC 303 in Las Vegas wird er im Main Event gegen Michael Chandler antreten. Das gab UFC-Boss Dana White am Samstag im Rahmen von UFC 300 bekannt.

Das Gewichtslimit liegt bei 170 Pfund und ist damit vergleichbar mit einem UFC-Titelkampf im Weltergewicht.

Für den 35 Jahre alten McGregor (22-6) wird es der erste Kampf seit Juli 2021 sein: Damals hatte er sich gegen Dustin Poirier das Bein gebrochen und konnte früh nicht mehr weitermachen. McGregor hatte als erster UFC-Fighter überhaupt Titel in zwei Gewichtsklassen gehalten (Leichtgewicht und Federgewicht im Jahr 2016). Der 37 Jahre alte US-Amerikaner Chandler (23-8) stand zuletzt im November im Octagon, damals verlor er gegen Poirier.

McGregor-Fans können zudem auf einen dritten Kampf gegen Nate Diaz hoffen, der dem Iren 2016 seine erste UFC-Niederlage beigebracht hatte. "Ich garantiere es zu 100 Prozent: Ich werde noch einmal gegen Conor McGregor kämpfen", hatte der kürzlich erklärt. McGregor selbst sagte, er wolle im Kalenderjahr 2024 im besten Fall bis zu vier Kämpfe bestreiten.